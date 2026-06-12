Mondial 2026 : La FIFA oblige Haïti à retirer un symbole historique de son maillot

À quelques jours de son entrée en compétition à la Coupe du monde 2026, la sélection nationale haïtienne est contrainte de modifier son maillot officiel. La Fédération internationale de football association (FIFA) a exigé le retrait d’une illustration représentant la bataille de Vertières, estimant qu’elle contrevient aux règles de neutralité imposées par l’instance mondiale, rapporte BFM Tv.

Le maillot des Grenadiers, de couleur bleu électrique avec des finitions rouges, comportait sur l’un de ses flancs une représentation de la bataille de Vertières. Cette victoire décisive remportée en 1803 par les troupes de Jean-Jacques Dessalines contre l’armée napoléonienne constitue un événement fondateur de l’histoire d’Haïti, marquant l’aboutissement de la révolution haïtienne et l’accession du pays à l’indépendance.

Toutefois, la FIFA considère cette illustration comme un symbole à caractère politique. Conformément à ses règlements, les équipements officiels des sélections nationales ne doivent comporter aucun message, slogan, inscription ou image à connotation politique, religieuse ou personnelle.

Informé en urgence de cette décision, l’équipementier de la sélection haïtienne a procédé au retrait de l’illustration afin de respecter les exigences de la FIFA.

Dans un communiqué, l’entreprise a toutefois défendu le concept initial du maillot, expliquant qu’il s’agissait avant tout d’un hommage au peuple haïtien et à celles et ceux qui participent quotidiennement au développement du pays, sans intention politique particulière.

Malgré cette polémique, l’attention reste tournée vers l’enjeu sportif. Haïti s’apprête à disputer la phase finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, après sa première apparition en 1974.

Les Grenadiers feront leur entrée dans la compétition ce samedi 13 juin avec une première rencontre face à l’Écosse, dans l’espoir de marquer durablement cette édition du Mondial.