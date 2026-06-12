Ouagadougou : La Mutuelle de la Police Nationale (MU-POL) renforce la protection sociale des policiers et lance sa plateforme mobile

La Mutuelle de la Police Nationale (MU-POL) tient sa 2e Assemblée générale ordinaire du 12 au 13 juin 2026 à Ouagadougou. Cette rencontre, officiellement lancée ce vendredi 12 juin 2026 à Ouagadougou, constitue un cadre d’évaluation des actions menées, d’examen des défis à relever et de définition des perspectives pour renforcer la solidarité et la protection sociale au sein de la famille policière.

Durant ces assises, les participants ont passé en revue les réalisations de la mutuelle, tout en dégageant des orientations stratégiques pour les années à venir.

Les échanges ont également permis de mettre en lumière les défis sécuritaires et sociaux auxquels font face les forces de sécurité, ainsi que l’engagement constant des policiers au service de la Nation.

Selon le directeur général de la police Nationale, Thierry Dofizouho Tuina, la mutuelle a pour vocation de promouvoir la solidarité, la santé, l’entraide et le bien-être social des policiers.

« Dans ce contexte, la MU-POL apparaît plus que jamais comme un instrument essentiel de solidarité, de protection sociale et de cohésion au sein de la grande famille policière », a-t-il déclaré, soulignant la pertinence de cette structure dans un environnement marqué par les défis sécuritaires et le sens du devoir des policiers.

Lire également 👉 Sécurité et solidarité : La mutuelle de la Police Nationale tient sa première AG à Ouagadougou

Représentant le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le directeur de cabinet, Wendinmanegdé Emmanuel Zongo, a salué les efforts de la mutuelle en faveur du bien-être des agents. Il a estimé que cette initiative s’inscrit dans la vision du Président du Faso.

« Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision du camarade président, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait de la résilience collective et de la souveraineté nationale des leviers essentiels de la cohésion sociale », a-t-il indiqué.

Sur le plan des résultats, la MU-POL affiche des performances notables. Au 31 décembre 2025, la mutuelle avait enregistré l’adhésion de 3 000 nouveaux membres. Au cours de la même période, 1 602 dossiers ont été traités et près de 11 000 bénéficiaires ont été pris en charge pour un montant global dépassant 180 millions de FCFA.

La mutuelle a également renforcé son réseau de partenaires à travers la signature de conventions avec 120 établissements de santé, plus de 300 pharmacies et 12 laboratoires, facilitant ainsi l’accès des adhérents aux soins de santé.

L’un des temps forts de cette 2e Assemblée générale ordinaire a été le lancement officiel de la plateforme mobile de la MU-POL. Cet outil numérique vise à simplifier les procédures d’adhésion et d’enregistrement des nouveaux membres, tout en améliorant l’accès aux services offerts par la mutuelle.