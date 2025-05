Sécurité et solidarité : La mutuelle de la Police Nationale tient sa première AG à Ouagadougou

La mutuelle de la Police nationale a tenu sa première Assemblée générale (AG) depuis son lancement en 2023. Cette AG s’est articulée autour du thème « protection sociale dans un contexte de défis sécuritaires : quelle stratégie mutualiste inclusive au profit du policier et de sa famille».

La mutuelle de la police nationale est ouverte au personnel policier en service comme en retraite. Et également, le personnel civil en service à la direction générale de la police nationale peut adhérer. Elle a pour objectif principal de promouvoir la solidarité, la santé, l’entraide et le bien-être des policiers ainsi que leurs familles.

Cette rencontre permet aux mutualistes de faire le bilan de leurs activités au cours de ces deux années de service, d’échanger sur la vie de mutuelle et de se projeter sur l’avenir.

Thierry Tuina, inspecteur général de police et président du comité d’administration a précisé que la mutuelle prend en charge les frais de consultations, des examens au niveau des laboratoires et les ordonnances pharmaceutiques des adhérents à hauteur 80%.

«Mais également on a une allocation de décès, on ne souhaite pas que cela arrive mais cela fait partie aussi de la vie (…). Il faut dire qu’il y a plusieurs mécanismes qui sont prévus, il y a assurance santé mais également il y a un autre projet qui est en train de se développer et qui est représenté par les prestations sociales qui vont se mener au profit du policier», a-t-il éclairé.

La mutuelle n’a pas encore atteint 6 mille adhérents mais elle s’est fixée le défi d’en compter 10 mille dans les jours à venir. Pour y parvenir, le président du conseil d’administration a demandé l’implication du directeur général de la police nationale et celle du ministre de la sécurité pour que l’adhésion au sein de la mutuelle soit obligatoire à tout policier.

«Notre objectif c’est de pouvoir atteindre 10.000 adhérents afin d’avoir une masse critique pour que la mutuelle puisse être véritablement opérationnelle mais déjà avec les adhérents que nous avons, il y a une satisfaction », a-t-il affirmé en informant que la mutuelle a déjà pris en charge les soins d’au moins 1000 de ses adhérents.

Emmanuel Zongo, directeur de cabinet du ministre de la sécurité a laissé entendre que le contexte actuel du pays marqué par la lutte contre le terrorisme a conduit à la mise en place des initiatives de résilience dans tous les secteurs d’activité. «Cette résilience se manifeste par des élans de solidarité et d’entraide mutuelles entre les citoyens et leurs institutions», a-t-il rappelé.

Pour lui, la création de la mutuelle de la police nationale revêt d’une importance «capitale». «Je puis déclarer sans risque de me tromper que si la mutuelle n’existait pas, il fallait nécessairement la créer. Je mesure donc à sa juste valeur le rôle que joue cette mutuelle. Et je saisis cette occasion pour féliciter et encourager tous les acteurs qui en ont fait leur cheval de bataille », a-t-il salué.

Emmanuel Zongo dit nourrir l’espoir de voir cette AG renforcer la culture de la solidarité au sein de la police nationale entre les policiers, et pour les policiers et leurs familles.

En rappel, en marge de cette AG, les participants ont initié une quête pour venir en aide aux familles de leurs collègues tombés les armes à la main sur le champ d’honneur.

Willy SAGBE

Burkina 24

