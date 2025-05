publicite

Ouagadougou a accueilli la 3e édition du « Meet and Chill » du cinéma burkinabè le 1er mai 2025, un événement visant à créer des opportunités, valoriser le secteur, connecter les professionnels et inspirer les talents, sous le thème « le cinéma burkinabè, défis et opportunités pour une conquête mondiale ». Le « meet and chill ».

A l’issue d’un master class, la réalisatrice Apolline Traoré, a partagé son expérience avec des passionnés du cinéma. Elle a souligné que c’est depuis ses 11 ans que l’amour pour le cinéma a débuté. A son actif, elle a réalisé plus d’une dizaine films.

Aux jeunes passionnés du cinéma, elle a rappelé que le bon acteur doit être capable d’interpréter le rôle qui lui a confié tout en restant dans la vision du film. Pour elle, il ne faut jamais abandonner sa vocation et toujours accepter d’apprendre.

« Que tu sois réalisateur, acteurs, réalisateurs, il faut de la passion, la patience, et une bonne organisation dans tout ce que nous exercerons », a-t-elle déclaré.

Egalement, Gustave Sorgho, acteur comédien burkinabè, a précisé que rien ne peut arrêter un acteur lorsqu’il est passionné du cinéma.

« Lorsqu’on vous appelle pour un casting, la présentation est primordiale. Il faut toujours se présenter en fonction du thème ou du rôle que l’on veut jouer dans le film et se donner une certaine rigueur pour pouvoir bien travailler », a-t-il invité.

Aussi, Alima Boyarm, représentante de la directrice du service adhésion du Bureau Burkinabè du Droit d’Acteur (BBDA), a expliqué les conditions d’adhésion au BBDA. « Il faut que le producteur déclare le film avant que les acteurs puissent venir faire leur adhésion au BBDA», a-t-elle déclarée.

En rappel, huit attestations de reconnaissance ont été décernées à des acteurs et réalisateurs majeurs du cinéma burkinabè, et cinq jeunes acteurs ont été sélectionnés pour recevoir une bourse offerte par Issaka Sawadogo.

Djamila WOMBO (Stagiaire)

Burkina24

