Annonce : Raff Military Textile se prépare à renforcer sa présence en Afrique lors du SYSDEF 2025

Ouagadougou, Burkina Faso – Du 8 au 10 mai 2025, la capitale Ouagadougou accueillera le Salon International de la Défense et de la Sécurité (SYSDEF 2025), l’un des événements majeurs du secteur en Afrique de l’Ouest. Parmi les participants turcs à cette édition figure Raff Military Textile, un acteur historique reconnu pour son expertise dans les équipements destinés aux forces de sécurité.

Une signature solide pour l’Afrique de l’Ouest : Raff Military Textile

Fondée dans les années 1940, Raff Military Textile conçoit et fournit des uniformes militaires, des vêtements de protection, des équipements tactiques et des solutions adaptées aux environnements opérationnels exigeants. Forte de son expérience, l’entreprise est présente depuis de nombreuses années sur le continent africain, où elle développe des produits spécifiquement adaptés aux besoins locaux et aux conditions climatiques difficiles.

La stratégie de Raff Military Textile ne se limite pas à l’exportation de produits. Elle repose sur une vision de partenariat à long terme, basée sur la durabilité, l’échange de savoir-faire et la confiance mutuelle.

Comme l’explique Eray Yükseloğlu, PDG de l’entreprise :

« Nous sommes ravis de participer au SYSDEF 2025. Nous souhaitons renforcer nos liens historiques avec l’Afrique en apportant des solutions robustes et personnalisées pour les forces locales. »

Les géants de l’industrie de défense turque réunis à Ouagadougou

En plus de Raff Military Textile, le pavillon turc du SYSDEF 2025 comptera également la présence de grandes entreprises du secteur : Aselsan, ASFAT, Baykar, Havelsan, MKE, Nurol, Otokar, Roketsan et Sarsılmaz.

Ces sociétés représentent l’excellence de l’ingénierie et de la production de défense turques sur la scène mondiale.

Au sein de cet écosystème solide, Raff Military Textile occupe une position clé en tant que fournisseur spécialisé dans les uniformes, équipements tactiques et solutions terrain pour les forces armées et les institutions de sécurité.

Une vision axée sur les partenariats stratégiques

La participation de Raff au SYSDEF 2025 s’inscrit dans une stratégie de consolidation de sa présence régionale. L’objectif est d’initier de nouveaux partenariats au Burkina Faso et dans les pays voisins, tout en contribuant à renforcer les capacités locales par le biais de projets communs, de formations techniques et d’échanges d’expertise.

Un partenariat stratégique avec Repkon pour les exportations d’armement

Un autre élément marquant de cette édition sera mis en avant : la collaboration entre Repkon et Raff Military Textile.

Ce partenariat stratégique vise à développer l’exportation de systèmes d’armement et de munitions vers les pays africains. Grâce à la combinaison de l’ingénierie de pointe de Repkon et de l’expérience terrain de Raff Military Textile, de nouvelles solutions technologiques sont proposées aux forces de défense africaines.

Ce partenariat incarne l’élargissement des capacités de l’industrie de défense turque en Afrique, au-delà des équipements de terrain, vers les domaines des armes à feu et des systèmes de défense avancés.

