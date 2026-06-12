Journée de l’excellence scolaire 2025 : Une villa et un chèque de 5 millions de F CFA pour chacun des deux super-lauréats enseignants

Les deux super-lauréats enseignants de la Journée de l’excellence scolaire, édition 2025, ont reçu les clés de leurs villas et des chèques de 5 millions de F CFA chacun. C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle, ce vendredi 12 juin 2026, à la sortie sud de Ouagadougou, sous la présidence du Camarade Pr Moumouni Zoungrana, ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique.

Une villa F3 et un chèque de 5 millions de F CFA. Telle est la récompense de chacun des deux super-lauréats du prix de l’excellence scolaire 2025. L’un relevant de l’enseignement du post-primaire et secondaire et l’autre de l’enseignement primaire.

La Camarade Mahoua Baoula Kanyoulou, enseignante du primaire, au nom des super-lauréats, a d’emblée, rendu grâce à Dieu et eu une pensée pour les Forces combattantes engagées pour la reconquête de l’intégralité de notre territoire.

Elle a ensuite exprimé sa reconnaissance aux initiateurs du prix, aux autorités de l’éducation à tous les ordres de notre pays, ainsi qu’aux donateurs et contributeurs pour leurs dons. Etre sélectionnés parmi tant de modèles dévoués, a-t-elle aussi affirmé, est pour nous un honneur et une reconnaissance de la mission d’enseignant.

« Nous réitérons notre engagement à poursuivre les efforts avec passion, amour et détermination pour atteindre l’excellence de ce noble métier et contribuer au développement harmonieux du Burkina Faso », a-t-elle également déclaré.

5 millions de F CFA pour chacun des super-lauréats

Le Camarade Ibrahima Ouattara, Directeur général (DG) de CGE Immobilier, a vu en cette cérémonie bien plus qu’une simple remise de clés. Elle est, a-t-il avancé, une célébration du mérite, de l’engagement et de l’excellence. Elle est surtout, a-t-il poursuivi, un hommage rendu à ceux qui, chaque jour, façonne l’avenir du Burkina Faso à travers l’éducation.

Il a ainsi salué l’initiative remarquable du Ministère de l’Enseignement de base et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN) et rendu un hommage à la Fondation Banque of Africa (BOA) pour son accompagnement et sa confiance placée en elle.

En tant qu’entreprise citoyenne profondément attachée aux valeurs du mérite, du travail et de l’excellence, CGE Immobilier a décidé d’accompagner cet élan national en offrant à chacun des super-lauréats enseignants un chèque de 5 millions de F CFA, a en outre indiqué le camarade Ouattara.

« Ce geste est avant tout un témoignage de respect. Un respect pour des femmes et des hommes qui consacrent leurs vies à transmettre le savoir. Un respect pour celles et ceux qui, parfois dans des conditions difficiles, continuent d’incarner l’espérance de toute une génération. Un respect pour cette profession qui forme les ingénieurs, les médecins, les entrepreneurs, les militaires, les chercheurs… », a-t-il fait comprendre.

« Chers lauréats, félicitations ! »

Le Camarade Djibril Thiombiano, Directeur pôle banque représentant le DG de BOA, a fait part du mot du président de la Fondation BOA. Pour la Fondation, offrir deux villas clés en mains aux super-enseignants n’est pas seulement une récompense. « C’est un acte fort qui traduit notre conviction que l’investissement dans le capital humain est la clé de tout développement durable », a-t- il souligné.

Le Camarade Pr Moumouni Zoungrana, ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, au nom de tous les ordres d’enseignement, a remercié tous les acteurs de l’éducation sur l’ensemble du territoire national pour les efforts, notamment en cette période d’examen du second tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC).

L’organisation de la Journée de l’excellence célèbre non seulement la qualité, mais aussi encourage et accompagne la politique de l’Etat pour l’émergence du Burkinabè nouveau que nous appelons de tous nos vœux, a-t-il en outre fait remarquer.

« Chers lauréats, félicitations ! Ne boudez pas votre plaisir, parce que vous avez mérité la place qui vous revient de droit. Nous sommes très reconnaissants et nous vous disons merci…Nous prions pour que ce que vous avez fait de bien pour les enfants des autres, que Dieu retourne ça en bien pour vous-mêmes et pour vos enfants ! », a souhaité le Camarade ministre.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24