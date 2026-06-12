Elon Musk serait devenu le premier « trillionnaire » mondial après l’introduction en Bourse de SpaceX

Elon Musk est devenu la première personne au monde à franchir le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars de fortune, à la suite de l’introduction en Bourse de SpaceX sur le Nasdaq, rapporte CNBC.

Selon les estimations relayées ce vendredi 12 juin 2026, l’entrée en Bourse de SpaceX, dont l’action aurait été fixée à 150 dollars, a fortement revalorisé la participation d’Elon Musk dans l’entreprise, portant sa valeur à plus de 766 milliards de dollars. En y ajoutant sa participation dans Tesla, estimée à environ 280 milliards de dollars, la fortune liée à ses deux principales entreprises atteindrait environ 1,05 trillion de dollars.

Cette opération boursière aurait également entraîné une hausse significative de sa richesse personnelle, avec un gain estimé à plus de 180 milliards de dollars. Dans ce contexte, sa fortune dépasserait désormais celle des cinq personnes les plus riches du monde réunies, et excéderait même le PIB de plusieurs pays comme Taïwan, l’Irlande ou encore la Suède.

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L’introduction en Bourse de SpaceX aurait par ailleurs valorisé l’entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars, après une hausse d’environ 26 % de son action, qui se serait échangée autour de 170 dollars en séance.

Dans le même temps, les actions de Tesla auraient enregistré une légère progression, d’environ 1 %, pour s’établir à près de 400 dollars.

Devenu milliardaire en 2012 selon les premières estimations de Bloomberg et Forbes, Elon Musk a vu sa fortune évoluer de manière fulgurante au cours de la dernière décennie. Évaluée à environ 20 milliards de dollars en 2019, elle aurait ensuite connu une croissance exponentielle, notamment après le fractionnement des actions Tesla, propulsant l’entrepreneur parmi les personnes les plus riches de la planète.

Cette ascension sans précédent alimente régulièrement les débats sur les inégalités de richesse et la concentration du capital au sein des grandes entreprises technologiques américaines. L’opération SpaceX aurait également permis la création de nombreux nouveaux millionnaires et milliardaires parmi les employés et investisseurs de la société.

Selon les estimations de Forbes, plusieurs autres grandes fortunes mondiales restent cependant très élevées, notamment celles de Jeff Bezos, Larry Ellison ou encore Larry Page, chacune dépassant les 200 milliards de dollars, tandis que Bill Gates verrait sa fortune théorique nettement supérieure s’il n’avait pas effectué d’importants dons philanthropiques au fil des années.