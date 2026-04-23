Coupe du Proviseur du Lycée municipal de l’arrondissement 12 : La 1ère D sacrée championne aux tirs au but

La finale de la Coupe du Proviseur du Lycée municipal de l’arrondissement 12 de Ouagadougou a opposé, le mercredi 22 avril 2026, les élèves de la classe de 3e à ceux de la 1ère D. Un match âprement disputé qui s’est soldé par une séance de tirs au but, preuve du niveau élevé des deux équipes.

La rencontre s’est déroulée dans une belle ambiance, rythmée par les cris et chants des supporters des deux camps. Très disputé et engagé, le match est resté serré jusqu’au coup de sifflet final, avec un score de parité de 2-2. Cette affiche prometteuse a offert un spectacle de qualité et s’est également démarquée par le fair-play des élèves.

Pour le représentant du parrain de la cérémonie, Abdoul Aziz Traoré, soutenir cette initiative était naturel. « Dans la mesure où il s’agit d’élèves, toute initiative allant dans le sens de la promotion de la cohésion et de l’entente entre eux doit être encouragée, à plus forte raison une initiative sportive dans le cadre de l’école », a-t-il déclaré.

Visiblement satisfait, il a salué la qualité du jeu. « On est resté focus, scotché jusqu’à la fin. Cela signifie que les deux équipes sont d’un très bon niveau. Au début, une équipe semblait prendre le dessus, mais le match s’est très vite équilibré pour finir sur un score de parité », a-t-il indiqué.

Selon lui, la séance de tirs au but était la seule issue pour départager les deux formations. « Dans l’ensemble, tout s’est très bien passé et on est très satisfait », a souligné Abdoul Aziz Traoré.

Même son de cloche du côté du proviseur de l’établissement, Michel Ouédraogo. « Ce qui nous réunit ce soir, c’est la célébration du sport dans toute sa dimension, spécifiquement le football », a-t-il rappelé. Dénommée Coupe du Proviseur, la finale visait à « magnifier le sport et cultiver la cohésion entre les élèves ».

Le chef d’établissement n’a pas manqué de souligner le talent observé sur le terrain. « Les deux équipes étaient de taille. On a observé deux périodes sans vainqueur et il a fallu la séance de tirs au but pour les départager. Ça prouve qu’il y a un vivier, qu’il y a de la matière footballistique au niveau de l’établissement que je pilote », a-t-il affirmé.

Au-delà de la compétition, le proviseur y voit un outil pédagogique et social. « C’est une manière de renforcer les liens de solidarité, de renforcer la cohésion au sein des équipes », a-t-il expliqué.

Alors que l’année scolaire touche à sa fin, il a estimé que ces activités permettent aux élèves de « cultiver l’esprit de solidarité, l’entraide entre eux ». « Il ne s’agit pas seulement de venir à l’école, apprendre et repartir à la maison. Ce sont toutes ces valeurs que nous recherchons à travers l’organisation de ces activités », a-t-il ajouté.

Vainqueur de la Coupe du Proviseur, Abdou Kora, le capitaine de l’équipe de la 1re D, exprime « un grand plaisir » et souligne que cette compétition vise l’union et la cohésion sociale entre les élèves. Il a remercié les organisateurs et les membres de l’administration pour leurs efforts, qualifiant l’événement d’« honorable » et de « très intéressant ».

Bassirou Bandé

Pour Burkina 24