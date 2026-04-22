Burkina Faso : Au CHU de Tengandogo, une solution chirurgicale locale divise les coûts par 10 et sauve des vies

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Transplantation, greffe organes, cellules et tissus humains lors d’une opération chirurgicale
La Transplantation d’organes humains possible au Burkina Faso (Photo d’illustration)

Le Burkina Faso enregistre une avancée majeure dans le domaine de la chirurgie cardiaque. À l’Université Nazi BONI (UNB), une soutenance de mémoire a mis en lumière une innovation développée au CHU de Tengandogo : une solution locale de cardioplégie, dix fois moins coûteuse que les produits importés, avec des performances comparables aux standards internationaux, rapporte la page Facebook de Chirurgie cardio-vasculaire au Burkina Faso. 

Présentés le samedi 18 avril 2026 à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), les travaux du Dr Adama Sawadogo, dans le cadre de son Master II en sciences chirurgicales, portaient sur « L’utilisation de la solution de cardioplégie de DEL NIDO en chirurgie cardiaque ».

Dr Adama Sawadogo
Dr Adama Sawadogo

Cette recherche s’attaque à un défi central de la chirurgie à cœur ouvert au Burkina Faso à savoir le coût élevé des intrants médicaux indispensables aux opérations cardiaques.

Lors de ces interventions, les spécialistes doivent temporairement arrêter le cœur du patient grâce à une technique appelée cardioplégie. Celle-ci nécessite l’injection d’une solution spécifique préparée par le perfusionniste, chargé de la circulation extracorporelle pendant l’opération.

Lire également 👉Dr Adama Sawadogo à cœur ouvert avec Burkina 24 : « Vos écrits font rayonner le Burkina Faso à l’international »

C’est dans ce contexte que le perfusionniste Armel Kinda et ses collaborateurs ont conçu une alternative locale, baptisée « Solution de Tengandogo », inspirée de la formule internationale DEL NIDO.

Selon les résultats présentés, cette innovation offre plusieurs avantages majeurs comme un  coût de production dix fois inférieur aux solutions importées, une efficacité clinique démontrée et une autonomie stratégique pour les pays à ressources limitées.

Le jury, composé de plusieurs éminents universitaires, dont les professeurs Patrick Dakouré, Adama Sanou et Amadou Gabriel Ciss de l’Université Cheikh Anta Diop
Le jury, composé de plusieurs éminents universitaires, dont les professeurs Patrick Dakouré, Adama Sanou et Amadou Gabriel Ciss de l’Université Cheikh Anta Diop

L’étude a porté sur 157 interventions réalisées entre 2021 et 2024. Les données révèlent des résultats satisfaisants, avec 91 % des cas opérés avec succès grâce à cette solution locale. Le jury, composé de plusieurs éminents universitaires, dont les professeurs Patrick Dakouré, Adama Sanou et Amadou Gabriel Ciss de l’Université Cheikh Anta Diop, a salué la portée scientifique et pratique de ces travaux.

Le Dr Adama Sawadogo a obtenu la mention Très Bien avec les félicitations du jury, consacrant une recherche nationale qui allie innovation, efficacité médicale et souveraineté sanitaire.

     
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