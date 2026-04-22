Le Tchad impose le bilinguisme intégral dans les écoles

Le Tchad impose le bilinguisme intégral dans les écoles dès la prochaine rentrée, rendant l’arabe obligatoire avec le même statut que le français, pour une application sans dérogation, rapporte Alwihda Info.

Le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, Dr Mahamat-Ahmad Alhabo, a signé le 20 avril 2026 une note circulaire rendant le bilinguisme intégral obligatoire dans tous les établissements scolaires tchadiens dès la prochaine rentrée.

Le gouvernement tchadien franchit ainsi une étape décisive dans sa politique de refondation du système éducatif. Selon cette circulaire ministérielle, l’enseignement de l’arabe ne sera plus facultatif à compter de la prochaine rentrée scolaire.

Désormais, la langue arabe devra être dispensée dans tous les établissements d’enseignement, avec le même volume horaire et le même coefficient que le français. L’objectif affiché est de mettre fin à toute ambiguïté et de garantir une « application effective du bilinguisme » sans dérogation.

La Direction générale des Enseignements, des Apprentissages et de la Promotion civique est chargée de veiller à la mise en œuvre stricte de cette mesure, en lien avec les structures locales. Le ministère rappelle que l’éducation nationale est un « chantier prioritaire » nécessitant des réformes structurelles profondes.