Boromo : Les leaders coutumiers et religieux en première ligne pour le maintien des filles à l’école

La campagne « Kom-pugli kaoreng yõodo » continue de battre son plein dans la région de Bankui. Le mercredi 22 avril 2026, une session de plaidoyer a été organisée à l’endroit d’une quarantaine de leaders religieux et coutumiers à Boromo, dans la province des Balé, afin de solliciter leur engagement pour la promotion de la scolarisation et du maintien des filles à l’école.

Les leaders religieux et coutumiers ont un rôle important à jouer dans le changement de comportement en faveur du maintien des filles à l’école. C’est ce qui justifie la démarche du projet SWEDD+, qui entend les mobiliser pour soutenir la scolarisation et la réussite des filles.

Au nom de la confédération des dozos des Balé, Michael Platon a laissé entendre qu’aujourd’hui, réussir à l’école n’est plus seulement une affaire de garçons, mais aussi de filles.

«Aujourd’hui si une fille réussit à l’école et devient cadre ou une opératrice économique mais le fils qui va aller la marier aura quand même de l’aide. Parce qu’aujourd’hui, ce n’est pas les hommes qui peuvent prendre toutes les charges du foyer », a-t-il dit.

Il a appelé les parents à prendre soin de leurs enfants, surtout les filles, en les encourageant à poursuivre leurs études. «N’abandonnez pas vos enfants, ne laissez pas vos enfants à l’image des dangers et dire demain : je regrette. Parlons avec nos enfants, échangeons avec nos enfants. Parler même de la sexualité avec nos enfants pour qu’elles soient conscientes pour leur permettre d’éviter le danger», a-t-il interpellé.

Michael Platon a pris l’engagement de sensibiliser les leaders religieux et coutumiers afin qu’ils unissent leurs forces pour le maintien et la réussite des filles à l’école. «Mon engagement à partir d’aujourd’hui c’est d’organiser des rencontres avec des associations féminines pour se donner des idées, et promouvoir la scolarisation et le maintien des filles à l’école», a-t-il promis.

Le pasteur Rouamba a, au nom de la communauté chrétienne, confié qu’en tant que leaders religieux, la promotion de la scolarisation et du maintien des filles à l’école doit d’abord commencer dans les églises à travers les prêches, puis s’étendre à l’ensemble de la communauté afin de sensibiliser le plus grand nombre.

«La formation que nous venons de suivre aujourd’hui, ce sont des vérités indéniables que nous vivons dans nos sociétés mais avec cette formation, nous avons eu des outils nécessaires pour vraiment outiller nos membres, nos enfants, nos jeunes filles à rester le plus longtemps possible à l’école», a-t-il déclaré.

Au cours de la journée, la délégation du projet SWEDD+ a échangé avec les élèves du lycée municipal de Boromo. Sur place, le proviseur, Alidou Sawadogo, a salué cette initiative. Pour l’année scolaire en cours, six filles de son établissement sont tombées enceintes. Deux d’entre elles ont dû abandonner leurs études, mais l’école a pu sauver l’année scolaire des quatre autres.

«Parmi les six, on a pu récupérer quatre, il y a deux qu’on n’a pas pu récupérer, parce que pas de nourrice pour s’occuper du bébé. Et il y a une autre qui a dû suivre le monsieur qui l’a engrossée», a-t-il fait savoir.

Selon le proviseur, la situation s’est améliorée cette année par rapport aux années antérieures, où le nombre de cas d’abandon était élevé. «En faisant une comparaison avec les années précédentes et les autres établissements, je pense que ça va», a-t-il soutenu.

Le choix du lycée municipal de Boromo pour cette activité s’explique, selon Inoussa Sissao, agent du ministère en charge de l’Enseignement secondaire, par le fait que certaines élèves de l’établissement bénéficieront d’un soutien spécifique du projet SWEDD+, notamment en termes d’appui en moyens de déplacement (vélos), de subventions à la cantine, d’appui financier, ainsi que d’un accompagnement particulier pour les filles victimes ou à risque de mariage d’enfants.

Par ailleurs, au centre médical urbain de Boromo, des femmes ont bénéficié des prestations gratuites de soins.

W.S

Burkina 24