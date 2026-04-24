Pour la souveraineté de l’Afrique, le don symbolique d’un couple bénino-guinéen à Faso Mêbo

Un couple originaire du Bénin et de la Guinée-Conakry a apporté un don symbolique à l’Agence Faso Mêbo. La remise a eu lieu le jeudi 23 avril 2026, au lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou.

Composé de 10 paquets d’eau et d’un carton de savon, le don a été fait par l’entremise de Roger Napo Bitoumba, alias « le Togolais de Faso Mêbo ».

Selon ce dernier, le geste est motivé par le combat mené par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour le Burkina Faso et pour l’Afrique tout entière.

« Si nous, Africains, nous glorifions le Capitaine Ibrahim Traoré, ce n’est pas par zèle, mais au regard des actes qu’il pose, de son combat pour la souveraineté de l’Afrique et la défense des Africains », a-t-il affirmé.

Il a également indiqué s’être engagé personnellement, pendant plus de 7 mois, à la confection de pavés sur le site du lycée Zinda Kaboré. Se présentant comme un ambassadeur de Faso Mêbo, il a précisé que c’est cette casquette qui lui a permis de convaincre le couple étranger d’apporter sa modeste contribution.

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Roger Napo Bitoumba a par ailleurs invité les Afro-descendants du monde et d’Afrique à se départir des préjugés et à faire du Burkina Faso leur destination privilégiée.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24