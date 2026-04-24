Ouagadougou accueille Pharma Expo BF 2026 : 1 500 visiteurs attendus au grand salon pharmaceutique

La capitale burkinabè accueillera du 07 au 09 mai 2026 la 3ᵉ édition de Pharma Expo BF, au Centre international de conférences de Ouaga 2000. L’annonce a été faite par Dr Ismaïl Guigma, pharmacien et président du comité d’organisation, lors d’une conférence de presse tenue en prélude à l’événement le vendredi 24 avril 2026 à Ouagadougou.

Pour les organisateurs, Pharma Expo BF s’impose désormais comme un espace majeur d’échanges, de réflexion et de collaboration entre les acteurs du secteur pharmaceutique, les autorités publiques et les partenaires engagés pour un système de santé plus performant et plus équitable.

Dr Ismaïl Guigma, pharmacien et président du comité d’organisation a fait savoir que l’édition 2026 se tiendra sous le thème « Accès aux médicaments essentiels et lutte contre les médicaments de qualité inférieure ».

Il a fait savoir que cette thématique met en lumière deux défis majeurs à savoir garantir aux populations un accès continu, équitable et abordable aux médicaments essentiels et d’intensifier la lutte contre la circulation de médicaments de qualité inférieure, qui représentent un danger réel pour la santé publique.

A l’écouter, Pharma Expo BF entend sensibiliser le grand public et les professionnels de santé, promouvoir l’accès aux médicaments de qualité, valoriser les innovations pharmaceutiques nationales et internationales.

Durant les trois jours plusieurs activités sont annoncées à savoir des expositions professionnelles, des rencontres B to B, des communications scientifiques, des pitchs de projets, un forum des métiers pharmaceutiques et Pharma Night.

Pour cette édition de 2026, la République populaire de Chine a été désignée pays invité d’honneur et onze autres pays sont également attendus comme l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Ghana, l’Inde, l’Italie, le Maroc, la Tunisie, la Russie et la Turquie.

Les organisateurs tablent sur la participation d’environ 120 exposants et 1 500 visiteurs de divers horizons. Les inscriptions se poursuivent au siège de Pharma Expo BF ainsi que sur la plateforme officielle de l’événement.