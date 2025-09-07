Communiqué nécrologique | Décès de DIASSO Soumani : Remerciements et Faire-part

La grande famille DIASSO à Cassou, Léo, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,

– El Hadj DIASSO Amadou, Agent de santé à la retraite à Ouagadougou,

– DIASSO Abdoulaye, Capitaine à la retraite à Ouagadougou,

– ⁠DIASSO Mohamed Malakilo, Directeur de Sahel Énergie Solaire

– Les enfants, Mme YEMTIM / DIASSO Zénabou,

– Mme LENGLENGUE / DIASSO Assetou,

– DIASSO Ismaël,

– DIASSO Alassane,

– Les petits-enfants, Segolene, Ibrahim, Lyndsey, Anifa, Marata, Adriel, Rayan et Asma

– Les familles alliées à Ouagadougou, Cassou, Niessan, Sissily, Bobo-Dioulasso, Koupela, et Ziniaré

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie, de solidarité et de soutien, expriment leur gratitude et leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur réconfort à l’occasion du décès survenu le 09 août 2025 à Bobo-Dioulasso, de l’inhumation le 11 août 2025 à Cassou, et du doua du 7e jour le 24 août à Cassou, de leur très cher regretté frère, oncle, neveu, époux, père, grand père et ami Monsieur DIASSO Soumani

Que chacun trouve ici l’expression de leur reconnaissance infinie.
Puisse Allah vous combler de ses grâces et vous bénir.

Union de prières.

❤️ Invitation

