« Tchaba Tcha Tour » : Privat en tournée dans les localités reconquises pour renforcer le lien Armée-Nation

En compagnie d’autres artistes issus des rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS), le gendarme et artiste musicien Mardochée Siogo Privat a initié une tournée dénommée « Tchaba Tcha Tour » qui va concerner plusieurs localités jadis sous occupations de l’ennemi et reconquises par les forces combattantes. Le coup d’envoi de la première phase de cette tournée sera donné à Mané le 10 janvier 2025, avant de se poursuivre à Solenzo le 24 janvier, puis le 14 février à Fada. L’annonce a été faite le lundi 5 janvier 2026 par l’artiste lui-même et son staff.

Tchaba Tcha Tour est une initiative qui vise à renforcer le lien Armée-Nation, à promouvoir la résilience des populations et à encourager la cohésion sociale à travers la musique et la culture.

« L’initiative mobilise plusieurs artistes issus des FDS ainsi que des talents locaux dans chaque localité traversée, afin de mettre en lumière la richesse culturelle du Burkina Faso et d’offrir un espace d’expression citoyenne et artistique », a laissé entendre Hyacinthe Dondassé, manager de l’artiste Privat.

Il a précisé que cette tournée concernera plusieurs localités jadis sous occupation terroriste et reconquises par les forces combattantes, dans le but de transmettre des messages de paix, d’unité, de civisme et de patriotisme. « Elle vise surtout à saluer la forte résilience des populations des localités concernées », a-t-il déclaré.

S’agissant du choix de Mané pour le lancement de la tournée, Hyacinthe Dondassé a indiqué que cette localité est un symbole de résilience dans la région du Kuilsé.

« Cette ville ayant été secouée par la barbarie terroriste et qui souffle désormais le vent de la liberté, de la paix, grâce à l’héroïsme de nos forces combattantes accompagnées des populations », a-t-il poursuivi.

Pour l’artiste Privat, « Tchaba Tcha Tour » vise non seulement à apporter du réconfort aux populations de ces localités, mais également aux forces combattantes qui se battent jour et nuit pour que la Nation reste debout.

« On veut montrer aux populations qui sont dans les zones nouvellement conquises qu’on est solidaire, tous les Burkinabè sont derrière eux et on est prêt à les accompagner », a-t-il conclu.

