République centrafricaine : Faustin-Archange Touadéra réélu pour un troisième mandat avec 76,15 % des voix

Partage

L’Autorité électorale nationale a publié, le lundi 5 janvier 2026, les résultats provisoires du scrutin présidentiel qui s’est tenu le 28 décembre 2025. Faustin-Archange Touadéra, le président sortant, a remporté une large victoire dès le premier tour avec 76,15 % des suffrages exprimés, s’assurant ainsi un troisième mandat à la tête de l’État.

Élu une première fois en 2016, puis réélu en 2020 avec 53,16 % des voix, Faustin-Archange Touadéra n’aurait initialement pas pu se représenter. Cependant, le référendum constitutionnel de 2023 a radicalement modifié le paysage politique centrafricain en supprimant la limitation du nombre de mandats et en allongeant la durée de la présidence à sept ans. Ce nouveau cadre légal a ouvert la voie à cette candidature controversée.

À 68 ans, cet ancien professeur de mathématiques a placé la sécurité au centre de sa campagne électorale. Il revendique la reconquête de territoires autrefois occupés par des groupes rebelles grâce à des alliances stratégiques fortes.

Lire également 👉 Centrafrique : Un quadruple scrutin historique sous le signe de la mobilisation et des défis organisationnels

Si l’Union africaine et la MINUSCA ont décrit une journée de vote « largement pacifique », le climat politique reste tendu. La principale coalition d’opposition, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC), a boycotté le scrutin, dénonçant un processus inéquitable.

D’autres candidats ayant participé à la course, tels qu’Anicet-Georges Dologuele et Henri-Marie Dondra, ont fustigé des entraves à la campagne, signalant notamment que les autorités avaient bloqué leurs déplacements dans les provinces.

Source : Africanews