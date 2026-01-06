Tougan : La première montée des couleurs de 2026 sous le signe de l’engagement « à 150% »

Le lundi 5 janvier 2026, l’enceinte du Palais de Justice de Tougan a servi de cadre à la première cérémonie mensuelle de montée des couleurs de l’année. Ce rassemblement, qui a mobilisé les autorités provinciales, les corps constitués et les forces vives du Sourou, a permis de définir les grandes orientations pour l’année nouvelle dans un contexte de reconquête du territoire.

Pour le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, se réunir au Palais de Justice marque la victoire de l’administration sur l’adversité. « Ce lieu est un symbole du retour de l’administration à Tougan. Cela fait plus d’un an que les acteurs judiciaires sont sur place pour offrir des services aux populations », a-t-il rappelé.

Le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI), Antoine Kabisiga Combari, a abondé dans ce sens en précisant que cette tradition républicaine vise avant tout la cohésion sociale, l’engagement citoyen et le patriotisme au sein de l’administration.

Le message principal de cette matinée a été l’appel à une transformation des mentalités. Le Haut-commissaire a exhorté les travailleurs et les citoyens à adopter une posture révolutionnaire pour propulser le développement de la région.

Il a notamment introduit le concept d’un rendement accru. « On nous invite à faire le travail à 150%. Si vous avez l’habitude de traiter cinq dossiers par jour, je vous invite à faire huit dossiers par jour. Il ne faut pas que les gens dorment sur les dossiers », a-t-il indiqué.

Cette dynamique s’inscrit dans la «Révolution Progressiste Populaire», où le citoyen devient le moteur principal de son propre changement. « Le peuple ne doit plus attendre les autorités. Le peuple se met devant et on l’accompagne », a martelé Désiré Badolo.

L’autorité provinciale n’a pas manqué de saluer la résilience des populations face à la crise humanitaire de 2025, tout en rappelant que la lutte contre l’insécurité concerne chaque corps de métier. Pour illustrer cette responsabilité collective, il a pris l’exemple du mécanicien, « s’il répare mal la moto d’un soldat par appât du gain, il fragilise la lutte contre le terrorisme».

Un appel a été lancé pour soutenir les initiatives présidentielles comme Faso Mêbo. Chacun est invité à contribuer selon ses moyens, que ce soit par des dons financiers au Trésor ou par la force physique sur les chantiers.

La cérémonie s’est achevée par une invitation au sport de masse le 8 janvier prochain, avant le prochain rendez-vous des couleurs fixé au 3 février 2026 à la Police Nationale.

Akim KY

