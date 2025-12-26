Noël 2025 à Tougan : La foi plus forte que l’adversité

Partage

À l’instar de la communauté chrétienne mondiale, les fidèles du Sourou ont célébré la naissance du Christ le jeudi 25 décembre 2025. À Tougan, cette commémoration s’est déroulée sous le signe de la sobriété, marquée par des appels à la paix et à la cohésion nationale.

Dans une province au contexte sécuritaire particulier, le Haut-Commissaire, Désiré Badolo, a tenu à témoigner la proximité de l’État envers les communautés religieuses. Dans son message il a indiqué que la foi doit être un levier pour relever les défis du pays.

« La pratique religieuse ne doit pas constituer un pont pour nous diviser, mais doit être le ciment pour consolider notre unité », a-t-il déclaré, tout en invitant les fidèles à une célébration empreinte de retenue et de respect des consignes de sécurité.

À l’église catholique, L’abbé Jacob Drabo, prêtre du diocèse de Dédougou a dressé un parallèle entre le récit biblique et le quotidien des populations locales. En rappelant que Jésus est né dans une mangeoire, il a souligné la proximité de Dieu avec les plus démunis.

« Le Christ est né comme un déplacé, comme une personne qui vit dans la précarité. Dans ce Dieu-là qui vient parmi nous, il connaît nos difficultés », a-t-il prêché pour réconforter les fidèles.

Du côté de l’église protestante, le message portait sur l’espérance. Le pasteur Thomas Zio, prédicateur du jour à l’Église centrale de l’Alliance chrétienne de Tougan a exhorté sa communauté à être un reflet de la lumière divine dans un monde marqué par l’incertitude. « Nous exhortons les fidèles à marcher dignement… pour montrer leur résistance à l’endroit de Dieu ».

Pour les fidèles, cette fête de la Nativité est devenue une plateforme de supplication pour la nation. Adama KY, citoyen de Tougan, résume l’aspiration générale . « Le vœu le plus cher que nous avons, c’est le retour de la paix. Nous nous souvenons des autorités, des FDS et des VDP qui s’engagent dans la reconquête », a-t-il exprimé.

Au-delà de la joie des retrouvailles, la Noël 2025 à Tougan est une journée de solidarité. En réponse à l’appel des autorités, les populations ont multiplié les gestes de partage envers les Personnes Déplacées Internes (PDI).

Akim KY

Burkina 24