CAN 2025 Groupe B : Angola et Zimbabwe se neutralisent et s’enfoncent (1-1)

Déjà dos au mur avant le coup d’envoi, l’Angola et le Zimbabwe n’avaient plus vraiment le droit à l’erreur ce vendredi 26 décembre 2025. Battues lors de la première journée, les deux sélections se sont quittées sur un match nul (1-1) lors de cette deuxième journée de la CAN 2025. Un résultat qui n’arrange personne et qui laisse les deux équipes au bord de l’élimination.

Dans ce groupe B dominé par l’Égypte et l’Afrique du Sud, une nouvelle défaite aurait quasiment scellé le sort de l’Angola comme du Zimbabwe. La pression était donc énorme des deux côtés. Sur la pelouse, l’enjeu a parfois pris le pas sur le jeu, mais l’Angola a montré davantage d’initiatives en première période.

A la 24e minute, les Palancas Negras trouvent enfin la faille. Nzola contrôle le ballon et décale Carneiro sur le côté gauche. Ce dernier adresse une balle au-dessus de la défense zimbabwéenne pour Gelson Dala. Bien placé, l’attaquant angolais conclut d’une frappe précise au premier poteau et ouvre le score (1-0).

Musona arrache l’égalisation au bout du temps

Mais le Zimbabwe refuse d’abdiquer. Alors que la mi-temps approche, une erreur de Buatu relance les Warriors. Antonio déborde sur la gauche et centre vers Musona à l’opposé. Il contrôle frappe entre les jambes de Carneiro. Musona trompe Marques à la 45e+8 minute et marque avant la pause (1-1).

La seconde période, plus fermée, n’apporte pas de solution. Et ce sera sur ce match nul (1-1) que les deux équipes se quittent. Avec seulement un point chacune après deux journées, l’Angola et le Zimbabwe restent en bas du classement du groupe B en attendant l’opposition entre l’Egypte et l’Afrique du Sud.