CAN Maroc 2025 : L’Égypte arrache les 3 points en toute fin de rencontre face au Zimbabwe

Le deuxième match du groupe B de cette CAN Maroc 2025 a opposé l’Égypte au Zimbabwe, à Agadir, ce lundi 22 décembre 2025. À l’issue d’un match sensationnel, les deux équipes se sont séparées sur un score de 2-1 en faveur des Pharaons .

En pleine tempête avec Liverpool, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont débuté cette rencontre avec beaucoup d’incertitude quant à leur statut de favoris. Le confirmer était la seule alternative possible.

En face, le Zimbabwe, qui n’a battu les Pharaons qu’une seule fois dans son histoire (en 1992), devait en découdre avec cette malédiction. La pression était d’autant plus forte que l’autre résultat du groupe imposait une victoire pour marquer les esprits.

C’est donc une rencontre à « cent à l’heure » qui s’est offerte aux amoureux du football. Les hommes de Hossam Hassan ont très vite marqué leur territoire dès le début de la partie avec une pression incroyable. Très solides derrière, les Warriors n’ont pourtant pas tremblé.

Ce sont d’ailleurs eux qui ont trouvé le chemin des filets à la 20e minute grâce à P. Dube. Les Égyptiens ont tenté de revenir au score, mais ils ont systématiquement buté sur la muraille jaune des Warriors durant toute la première période.

À la reprise, les Pharaons ont imposé un rythme à sens unique. Les hommes de Marian Marinica ont tenu bon jusqu’à la 64e minute, moment où Marmoush a libéré l’Égypte grâce à un missile envoyé dans les cages adverses. Mais ils ne sont pas restés là. Dans le temps additionnel c’est bien Mohamed Salah qui a offert l’avantage aux Pharaons, 2-1.

Depuis 1984, l’Égypte et le Zimbabwe se sont affrontés neuf fois. Le bilan reste largement à l’avantage des Pharaons qui l’avaient emporté six fois avant cette rencontre pour deux matchs nuls et un seul succès zimbabwéen. Pour rappel, la dernière participation des Warriors à la CAN remontait à 2021.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24