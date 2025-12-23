Communiqué nécrologique | Décès de OUEDDOUDA Jean Marie : Faire-part

Le Naaba Sinbdo, chef de canton de Diguila,

Le Naaba Saaga, chef de Kougr-sian

Le Naaba Sanem, chef de Sigdougou

Les grandes familles OUEDRAOGO, SAWADOGO, à Diguila, Kaya, Sian et Ouagadougou,

La famille OUEDDOUDA à Ouagadougou,

Les grandes familles TAPSOBA à Gounghin, KAFANDO à Boulsa et Ouagadougou,

Mr OUEDRAOGO Louis,

Mr OUEDDOUDA François de Sales et famille,

Mme SAWADOGO née OUEDDOUDA Rufine et famille,

Mme THIOMBIANO née OUEDDOUDA Henriette et famille,

Mme KABORE née OUEDDOUDA Florence et famille,

Mme IZOUNGOU née OUEDDOUDA Colette et famille,

Mr OUEDDOUDA Stanislas,

Mr OUEDDOUDA David,

Mr OUEDDOUDA Omer,

Les familles alliées : ROUAMBA, KABORE, NANA, YAMEOGO, OUEDRAOGO, SANON, BAMBARA, KADEOUA, TRAORE.

Mme OUEDDOUDA née YAMEOGO Rosalie et famille,

Les enfants : Déborah, Michael et Alwin,

Les petits enfants : Marvin, Maelyse, Jade, Stone, Nathanael, Marie-Michelle, Mael et Aaron

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, frère, père, beau-père, beau-frère, beau-fils et grand père, OUEDDOUDA Jean Marie

Précédemment Agent commercial du CNEA à la retraite

Décès survenu de dimanche 21 décembre 2025 à Ouagadougou, à l’hôpital de Bogodogo.

Ce lundi 22 décembre, Une veillée de prière est prévue au domicile à la patte d’oie à 20h.

Le Mardi 23 décembre, aura lieu la levée du corps à 7h30 au domicile, suivi de l’absoute à 8h à l’église Notre Dame des Apôtres de la patte d’oie, puis de l’enterrement au cimetière route de Saponé.

Une messe sera demandée le dimanche 28 décembre à l’église Notre Dame des Apôtres de la patte D’oie et fera office de messe de funérailles.

Union de prière