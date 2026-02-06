COGEF : L’union sacrée du secteur privé derrière le leadership d’Idrissa Nassa

Réunis le jeudi 5 février 2026 à Ouagadougou à l’occasion des journées du patronat burkinabè, les membres de la Confédération Générale des Entreprises du Faso (COGEF) ont salué les réformes menées en 2025 sous le leadership de leur président Idrissa Nassa. Ils ont réaffirmé leur engagement pour les chantiers de la souveraineté économique à venir.

Au nom du Bureau et des 116 membres directs, le premier vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Faso (COGEF), Al-Hassane Siénou, a adressé des vœux de santé et de succès à Idrissa Nassa.

Ce moment solennel de présentation des vœux du Nouvel An a permis de souligner la résilience du patronat face aux défis économiques et sécuritaires de l’année écoulée.

Pour les membres, la transformation du Conseil National du Patronat (CNPB) en une Confédération moderne est le fruit d’une vision éclairée qui repositionne l’institution après 50 ans d’existence.

« Sous votre conduite, notre organisation a consolidé sa crédibilité et affirmé son rôle central dans la quête de la souveraineté économique du Burkina Faso », a déclaré Al-Hassane Siénou à l’endroit de Idrissa Nassa.

La capacité du président à porter haut les préoccupations du secteur privé, notamment à travers le dialogue public-privé et le renforcement des capacités des jeunes et des femmes, reste le moteur de cette dynamique, dit-il.

En réponse à ces hommages, Idrissa Nassa a humblement partagé les succès de 2025 avec l’ensemble des acteurs. Il s’est définit comme un simple chef d’orchestre au service d’un collectif engagé.

La cérémonie a été marquée par la remise de trophées de reconnaissance à des figures clés du patronat pour leur engagement au service de la Confédération des chefs d’entreprises.

El Hadj Amidou carreau a notamment été honoré pour son travail de terrain ayant permis l’installation des comités régionaux sur toute l’étendue du territoire national en 2025.

L’événement a connu la présence remarquée du président du patronat du Togo, venu soutenir ses confrères burkinabè. Il faut noter que cette cérémonie de vœux, s’est tenue dans le cadre des Journées du Patronat burkinabè 2026 qui se déroulent les 5 et 6 février 2026 à Ouagadougou.

Akim KY

