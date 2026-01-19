Pô : Un employé de commerce devient multimillionnaire grâce à la LONAB

La ville de Pô a vibré, le samedi 17 janvier 2026, au rythme de la fortune. Ousséni Touwogbou, habitant de la localité, a officiellement reçu un chèque de 88 779 000 FCFA des mains des responsables de la Loterie Nationale du Burkina (LONAB).

C’est un changement de vie pour cet employé de commerce. Avec une mise modeste de 2 700 FCFA au jeu du PMU’B (4+1) le 21 décembre 2025, il a réussi à trouver la combinaison exacte dans l’ordre.

Ce gain vient récompenser une fidélité de plus de vingt ans. En effet, Monsieur Touwogbou joue depuis l’an 2000, une époque où la logistique pour parier était bien plus complexe qu’aujourd’hui.

Malgré l’euphorie de la victoire, l’heureux gagnant garde les pieds sur terre. Conscient de la responsabilité que représente une telle somme, il a déjà une idée précise de l’utilisation de son argent : l’investissement immobilier. Pour lui, la brique est le meilleur moyen de pérenniser cette chance.

« Il faut construire, il faut chercher ton avenir », a-t-il déclaré. Il a également ajouté une réflexion pleine de bon sens sur la gestion financière. « Si tu as 5 000, tu en as 500, il reste 4 500. Donc, ça ne vaut rien. Si c’est 5 000, ça va finir, mais avec 88 millions, il faut bâtir», a-t-il confié.

La cérémonie a été présidée par Aymar Tiendrébéogo, conseiller technique, représentant le Directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani. Dans son allocution, il a souligné que cet événement dépasse le simple cadre commercial.

« C’est une occasion pour nous d’affirmer et de montrer de façon visible que nos produits sont crédibles. Si vous jouez à la loterie, c’est une réalité de gagner un gros lot », a affirmé Aymar Tiendrébéogo. Il a également rappelé que la LONAB reste une institution citoyenne.

« Les lots aux gagnants et les bénéfices au Faso. Si vous n’avez pas gagné, sachez que ce que vous avez perdu retourne en investissement pour le bonheur de la population », a-t-il déclaré.

Pour s’assurer que ce gain transforme durablement la vie du lauréat, la LONAB prévoit un accompagnement. Ousséni Touwogbou sera reçu par la direction générale pour bénéficier de conseils de gestion et sera orienté vers des structures spécialisées pour le montage de ses projets.

Akim KY

Burkina 24