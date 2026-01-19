Groupe Champy : Monsieur Balobié Modeste Bamouni prend officiellement les commandes

La salle polyvalente de Ouaga 2000 a abrité, le samedi 17 janvier 2026, une cérémonie de double portée pour le Groupe Champy International : la présentation des vœux du nouvel an et l’installation officielle de son nouveau Directeur général, Modeste Bamouni. Entre bilans stratégiques et ambitions panafricaines, l’événement a marqué les esprits par sa solennité.

Devant un parterre d’administrateurs, de partenaires d’affaires et de collaborateurs mobilisés, le Groupe Champy a démontré sa vitalité à travers un regard rétrospectif sur l’année 2025. C’est  Enoc Abel Nacro qui a dressé le tableau des réalisations, soulignant que le groupe a étendu ses activités de négoce au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, tout en renforçant son pôle industriel par l’acquisition d’une unité en Tunisie et le développement du pôle plastique.

Enoc Abel NACRO présentant les performances et l’expansion régionale du Groupe pour 2025

Dans le secteur financier, l’année a été marquée par la naissance de Champy Méso Finance et un partenariat stratégique avec le Groupe BCI. « Le Groupe est pleinement engagé dans un processus de transformation des défis en opportunités », a souligné Enoc Abel Nacro.

Balobié Modeste BAMOUNI recevant ses attributs de fonction

Le point d’orgue de la soirée était l’installation officielle de  Modeste Bamouni au poste de Directeur général du Groupe Champy International (GCI), une nomination actée par le Conseil d’Administration dès le 27 octobre 2025. Collaborateur fidèle depuis plus de 15 ans, sa promotion est perçue comme un signal de reconnaissance du mérite interne.

Cette soirée est marquée par la célébration de l’anniversaire du Président du Groupe

Le Président du Groupe,  Kiswensida Jonace Yameogo et le  Président du Conseil d’Administration (PCA), K. Abdoulaye Compaoré, lui ont remis ses attributs de fonction, écharpe, emblème du groupe et outils technologiques, avant de parapher la lettre de mission définissant les nouveaux objectifs de performance.

Le nouveau Directeur général a alors décliné sa vision stratégique reposant sur l’excellence opérationnelle, la transformation digitale et l’engagement RSE. « Mon expertise et celle de mon équipe auront un objectif unique : la continuité dans la performance globale», a-t-il déclaré.

Signature de la lettre de mission par le nouveau DG du Groupe Champy International sous le regard du  Président du Groupe,  Kiswensida Jonace Yameogo

Un autre moment clé a été la lecture du message du Président du Groupe,  Kiswensida Jonace Yameogo, en réponse aux vœux du personnel. Porté par Monsieur K. Abdoulaye Compaoré, ce discours a salué l’engagement des équipes par un satisfecit général.

« Je souhaiterais adresser un satisfecit à l’ensemble de l’équipe CHAMPY et vous inviter à poursuivre avec rigueur et méthode ces travaux dans un cadre inclusif», a-t-il exprimé.

Abdoulaye COMPAORE portant le message de gratitude et les orientations 2026 du Président

Face aux attentes formulées par les employés, le Président s’est voulu rassurant en annonçant la mise en place d’un cadre de suivi des propositions du personnel et le renforcement des mesures liées au bien-être au travail pour l’année 2026.

Vue d’ensemble de la Salle Polyvalente de Ouaga 2000 lors de la cérémonie officielle du Groupe Champy

Pour clore cette soirée, le Groupe Champy a fait honneur à la culture burkinabè. Des icônes de la musique et de l’humour, notamment le groupe Campus Ambiance, Floby, Dez Altino, Philomène Nanema, etc. ont assuré le volet artistique.

Akim KY

Burkina 24

     
