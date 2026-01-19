FIDO 2026 : 27 compagnies et 13 pays attendus au « Grin des Arts Vivants »

Ouagadougou accueillera, du 24 au 31 janvier 2026, la 14e édition du Festival international de danse de Ouagadougou (FIDO), placée sous le thème « Partage ». En prélude à cet événement culturel majeur, le comité d’organisation a tenu une conférence de presse le samedi 17 janvier 2026.

Lors de cette rencontre, les organisateurs ont annoncé les grandes articulations de cette 14e édition, les activités prévues ainsi que les innovations attendues autour du thème du partage.

Le FIDO accueillera 27 compagnies, de la danse traditionnelle à la danse contemporaine, en passant par les danses urbaines, venant de 13 pays d’Afrique et d’Europe comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, et bien d’autres.

Le village du FIDO 2026 sera installé sur le nouveau site du « Grin des Arts Vivants » dans le quartier Ouidi. Un événement pour l’ensemble du quartier, qui participera à son organisation et à l’accueil des festivaliers avec une entrée libre, afin de permettre au grand public de prendre part aux différentes activités artistiques programmées durant la semaine.

En plus de leur programmation sur la scène du FIDO, certains des spectacles seront représentés dans différents quartiers de la ville de Ouagadougou pendant le festival, pour permettre à un public plus large de découvrir les artistes et d’être plus proche d’eux.

Irène Tassembédo, organisatrice du FIDO, a expliqué l’importance du choix du thème. « Depuis sa création en 2013, le FIDO a toujours eu pour ambition de créer des ponts entre artistes, entre les continents, entre les formes d’arts et, plus important, entre la danse et le public. D’où le thème partage qui est l’essence de notre démarche. Cette année, ce thème résonne avec une force particulière dans un monde qui a tendance à ériger des murs ; nous choisissons de célébrer ce qui nous unit », a-t-elle souligné.

Avec cette nouvelle édition, le FIDO entend une fois de plus renforcer sa place comme un cadre d’expression, de rencontres et de partage autour de la danse contemporaine et traditionnelle, au Burkina Faso et au-delà.