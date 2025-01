Burkina Faso : Le Festival international de danse de Ouagadougou (FIDO) est prévu du 18 au 25 janvier 2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 13ème édition du Festival international de danse de Ouagadougou (FIDO) est prévue du 18 au 25 janvier 2025. Le comité d’organisation a décliné le fil conducteur dudit festival le samedi 11 janvier 2025 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Depuis quelques années, le Festival international de danse de Ouagadougou (FIDO) s’est positionné comme un rendez-vous incontournable de tous types de danse sans distinction. Selon les explications de Irène Tassembedo promotrice du FIDO, pour cette édition, 34 compagnies de danse sont attendues dont la danse traditionnelle, la danse contemporaine et les danses urbaines.

« Au total 13 compagnies viendront du Burkina Faso, 1 du Bénin, 2 du Cameroun, 1 du Congo, 8 de la Côte d’Ivoire, 1 de la Guinée, 2 de l’Italie, 2 du Niger, 1 de la République Démocratique du Congo et 1 de la Slovénie », a-t-elle détaillé.

Par ailleurs, Irène Tassembedo a souligné qu’une panoplie d’activités sont également prévues pour cette 13ème édition. A l’en croire, toutes les compagnies invitées participeront aux différents événements du festival comme les masters class, les workshops, les rencontres professionnelles et les conférences.

« En plus de leur programmation sur la scène du FIDO, certains spectacles seront représentés dans différents quartiers de la ville de Ouagadougou pendant le festival, pour permettre à un public plus large de découvrir les articles et d’être plus proche d’eux. Le village du FIDO 2025 sera installé au Yam ni Yam K dans le quartier kamsomghin », a-t-elle précisé.

En outre, Irène Tassembedo a notifié qu’en plus des soirées musicales qui se tiendront au siège du FIDO à Yam ni Yam K, des sites comme le CDC la termitière, la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou et le grand marché de Ouagadougou abriteront également des activités en lien avec le festival.

Le Festival international de danse de Ouagadougou (FIDO) est destiné à toute la population friande de danse et l’entrée est gratuite pour les différents festivaliers.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite