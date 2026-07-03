Burkina Faso : Moov Africa lance « Moov Holidays » pour occuper sainement et utilement les vacanciers

La cloche des vacances a sonné chez Moov Africa Burkina Faso. Ce vendredi 3 juillet 2026, la société de télécommunications a officiellement lancé son initiative dénommée « Moov Holidays ». Cette action entend, pendant cette période de liberté, occuper sainement les jeunes afin de leur éviter l’oisiveté et la débauche, à travers le sport, l’éducation, le divertissement et la culture. Se voulant un événement majeur pendant les vacances, cette première édition s’accompagne également d’offres inédites, notamment sur le coût des appels, de la connexion Internet et bien d’autres avantages.

Si l’école est finie dans les différents établissements du Burkina Faso, les portes des vacances s’y ouvrent chez Moov Africa Burkina Faso. Ce vendredi 3 juillet 2026, cette compagnie de télécommunications a lancé une initiative à cet égard.

Elle se nomme « Moov Holidays » et s’étend jusqu’à la fin du mois de septembre 2026. Son objectif est d’occuper sainement la jeunesse du pays à travers le sport, la culture, des jeux de société, des divertissements, etc.

Concrètement, le concept Moov Holidays est une initiative globale, inclusive et intergénérationnelle, conçue sur mesure pour répondre aux réalités de la jeunesse burkinabè. Il ambitionne de faire de la période des vacances un moment d’épanouissement, de partage, de connectivité et d’inclusion numérique. Selon Khalid Binoi, directeur de services par intérim, cette idée répond à la responsabilité sociétale de la structure.

« Cette initiative traduit notre engagement à être bien plus qu’un opérateur de télécommunications. Nous voulons être un partenaire du développement, de l’innovation et de la cohésion sociale, en accompagnant les jeunes dans leurs passions, leurs ambitions et leurs rêves. Moov Holidays sera donc rythmé par des activités sportives, culturelles et ludiques qui mettront en avant le talent, l’esprit d’équipe, le respect, le fair-play et l’excellence », a-t-il expliqué.

À côté de toutes ces festivités, l’initiative sera également jalonnée d’offres promotionnelles, tant pour le coût des appels que pour les forfaits Internet. Pour Rakieta Bonkoungou, chef du département communication institutionnelle et relations publiques, en plus de ces offres, l’initiative « Moov Holidays Foot », qui est à sa troisième édition, revient également dans ce programme pour le bonheur des jeunes talents du pays.

« Comme on l’a dit, il y a des activités festives, mais il y a aussi des offres qui accompagnent ces activités. Ce sont des offres inédites, car il n’y a pas leur pareil sur le marché. Quand vous prenez par exemple le forfait d’une heure d’appel à 500 F CFA valable pendant 3 jours, vous pouvez appeler avec sur tous les réseaux.

Vous avez aussi un forfait de 1 000 Mo inclus dans l’offre d’une heure à 1 000 F CFA. Nous avons aussi le pack Andal, qui est un programme riche et éducatif que nous vendions à 84 000 F CFA et qui passe à 65 000 F CFA », a clarifié Issouf Konaté, chef de service communication produits à Moov Africa Burkina Faso.

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Ce sont donc des moments de communion pour les jeunes qui ont été lancés, avec au programme « Job Vacances Moov Africa », « Village Moov Africa », « Moov Holidays Foot », ainsi que des formations sur l’orientation professionnelle de la jeunesse, entre autres. En ce qui concerne les offres promotionnelles, elles sont disponibles en tapant la syntaxe *200*5#.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24