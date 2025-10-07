Moov Holiday Foot U17 2025 : Zone 6 FC de Tanghin sacré champion face à AEFA 11 de Karpala
La deuxième édition du tournoi Moov Holiday Foot U17 a livré son verdict le samedi 27 septembre 2025 sur le terrain municipal de Saaba. Le trophée est revenu à Zone 6 FC de Tanghin, vainqueur en finale de AEFA 11 de Karpala sur le score étriqué d’un but à zéro.
Cette compétition, organisée par Moov Africa Burkina, a réuni 16 équipes du Grand Ouaga. Elle se veut une initiative de promotion du sport et de détection de talents chez les jeunes pendant les vacances scolaires.
Lire également 👉Moov Africa Burkina Faso revient avec la deuxième édition de « Moov Holiday », offrant plus d’un mois de communion autour du football à Ouagadougou
«Moov Africa ne se contente pas d’offrir une occupation saine à la jeunesse burkinabè pendant les vacances scolaires. Notre ambition va bien au-delà. Nous aspirons à préparer ces jeunes a devenir les futurs Étalons, ceux qui porteront avec fierté les couleurs du Burkina Faso sur les scènes nationale et internationale », a indiqué Abdelillah Elaydi, directeur général de Moov Africa Burkina.
Au palmarès de cette édition, c’est Zone 6 FC de Tanguin qui se hisse à la plus haute marche du podium. Elle repart avec une enveloppe de 3 millions de FCFA, un trophée, des médailles d’or, un jeu de maillot et 2 ballons. Elle est suivie de AEFA 11 de Karpala, qui repart avec une somme de 2 millions de FCFA, des médailles d’argent, un jeu de maillot et 2 ballons.
Nasa de Samandin ferme la marche du podium. Quant à elle, s’en sort avec une somme d’un million de FCFA, des médailles de bronze, un jeu de maillot plus 2 ballons.
Pour le capitaine des champions, Ben Ezer Sawadogo, la victoire repose sur la force collective de son équipe. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce trophée. Toutes les équipes étaient de qualités mais ce qui a joué à notre avantage, c’est notre esprit collectif. Donc nous exprimons notre gratitude à Moov Africa et nous leur demandons de continuer dans cette lancée », a-t-il exprimé.
Au total, 32 matchs ont été disputés pour 47 buts marqués, preuve de l’engagement et de la qualité du tournoi. Le chargé de communication de Moov Africa-Burkina, Ibrahima Badiel, a salué une édition réussie et exprimé le souhait d’élargir la compétition à l’échelle nationale dans les prochaines années.
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !