Moov Holiday Foot U17 2025 : Zone 6 FC de Tanghin sacré champion face à AEFA 11 de Karpala

publicite

0 Partages Partager Twitter

La deuxième édition du tournoi Moov Holiday Foot U17 a livré son verdict le samedi 27 septembre 2025 sur le terrain municipal de Saaba. Le trophée est revenu à Zone 6 FC de Tanghin, vainqueur en finale de AEFA 11 de Karpala sur le score étriqué d’un but à zéro.

Cette compétition, organisée par Moov Africa Burkina, a réuni 16 équipes du Grand Ouaga. Elle se veut une initiative de promotion du sport et de détection de talents chez les jeunes pendant les vacances scolaires.

«Moov Africa ne se contente pas d’offrir une occupation saine à la jeunesse burkinabè pendant les vacances scolaires. Notre ambition va bien au-delà. Nous aspirons à préparer ces jeunes a devenir les futurs Étalons, ceux qui porteront avec fierté les couleurs du Burkina Faso sur les scènes nationale et internationale », a indiqué Abdelillah Elaydi, directeur général de Moov Africa Burkina.

Au palmarès de cette édition, c’est Zone 6 FC de Tanguin qui se hisse à la plus haute marche du podium. Elle repart avec une enveloppe de 3 millions de FCFA, un trophée, des médailles d’or, un jeu de maillot et 2 ballons. Elle est suivie de AEFA 11 de Karpala, qui repart avec une somme de 2 millions de FCFA, des médailles d’argent, un jeu de maillot et 2 ballons.

Nasa de Samandin ferme la marche du podium. Quant à elle, s’en sort avec une somme d’un million de FCFA, des médailles de bronze, un jeu de maillot plus 2 ballons.

Pour le capitaine des champions, Ben Ezer Sawadogo, la victoire repose sur la force collective de son équipe. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce trophée. Toutes les équipes étaient de qualités mais ce qui a joué à notre avantage, c’est notre esprit collectif. Donc nous exprimons notre gratitude à Moov Africa et nous leur demandons de continuer dans cette lancée », a-t-il exprimé.

Au total, 32 matchs ont été disputés pour 47 buts marqués, preuve de l’engagement et de la qualité du tournoi. Le chargé de communication de Moov Africa-Burkina, Ibrahima Badiel, a salué une édition réussie et exprimé le souhait d’élargir la compétition à l’échelle nationale dans les prochaines années.