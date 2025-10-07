Moov Holiday Foot U17 2025 : Zone 6 FC de Tanghin sacré champion face à AEFA 11 de Karpala

Jules Kabore Envoyer un courriel il y a 28 secondes
0 2 minutes de lecture
publicite

La deuxième édition du tournoi Moov Holiday Foot U17 a livré son verdict le samedi 27 septembre 2025 sur le terrain municipal de Saaba. Le trophée est revenu à Zone 6 FC de Tanghin, vainqueur en finale de AEFA 11 de Karpala sur le score étriqué d’un but à zéro.

Cette compétition, organisée par Moov Africa Burkina, a réuni 16 équipes du Grand Ouaga. Elle se veut une initiative de promotion du sport et de détection de talents chez les jeunes pendant les vacances scolaires.

Lire également 👉Moov Africa Burkina Faso revient avec la deuxième édition de « Moov Holiday », offrant plus d’un mois de communion autour du football à Ouagadougou

«Moov Africa ne se contente pas d’offrir une occupation saine à la jeunesse burkinabè pendant les vacances scolaires. Notre ambition va bien au-delà. Nous aspirons à préparer ces jeunes a devenir les futurs Étalons, ceux qui porteront avec fierté les couleurs du Burkina Faso sur les scènes nationale et internationale », a indiqué Abdelillah Elaydi, directeur général de Moov Africa Burkina.

Abdelillah EL AYDI, Directeur général de Moov Africa Burkina PHOTO

Au palmarès de cette édition, c’est Zone 6 FC de Tanguin qui se hisse à la plus haute marche du podium. Elle repart avec une enveloppe de 3 millions de FCFA, un trophée, des médailles d’or, un jeu de maillot et 2 ballons. Elle est suivie de AEFA 11 de Karpala, qui repart avec une somme de 2 millions de FCFA, des médailles d’argent, un jeu de maillot et 2 ballons.

Nasa de Samandin ferme la marche du podium. Quant à elle, s’en sort avec une somme d’un million de FCFA, des médailles de bronze, un jeu de maillot plus 2 ballons.

capitaine des champions, Ben Ezer Sawadogo

Pour le capitaine des champions, Ben Ezer Sawadogo, la victoire repose sur la force collective de son équipe. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce trophée. Toutes les équipes étaient de qualités mais ce qui a joué à notre avantage, c’est notre esprit collectif. Donc nous exprimons notre gratitude à Moov Africa et nous leur demandons de continuer dans cette lancée », a-t-il exprimé.

Moov Holiday Foot 2025
Moov Holiday Foot 2025

Au total, 32 matchs ont été disputés pour 47 buts marqués, preuve de l’engagement et de la qualité du tournoi. Le chargé de communication de Moov Africa-Burkina, Ibrahima Badiel, a salué une édition réussie et exprimé le souhait d’élargir la compétition à l’échelle nationale dans les prochaines années.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Jules Kabore Envoyer un courriel il y a 28 secondes
0 2 minutes de lecture
Photo de Jules Kabore

Jules Kabore

Articles similaires

Faso Mêbo : La brasserie LIBS soutient l’initiative avec un don de matériaux de construction de 5 millions de F CFA

il y a 1 heure

Le Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET) se délocalise pour sa 7e édition à Tenkodogo

il y a 4 heures

Le projet SIPAS-Burkina Faso lance sa nouvelle phase pour renforcer la paix et la cohésion sociale

il y a 4 heures

Tribune | « Les inquiétudes sur le rôle réel des ONG dans le Sahel continuent de croître » (Omar Fofana)

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page