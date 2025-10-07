Faso Mêbo : La brasserie LIBS soutient l’initiative avec un don de matériaux de construction de 5 millions de F CFA

Dans le cadre de son rôle sociétal et en soutien aux initiatives présidentielles, la Brasserie LIBS a manifesté son engagement envers le projet présidentiel Faso Mêbo ce mardi 7 octobre 2025. L’entreprise a effectué un don substantiel de matériaux de construction, composé de 90 tonnes de granite, de 90 tonnes de sable et de 27 tonnes de ciment, pour une valeur totale estimée à 5 millions de Francs CFA. Ce geste s’inscrit dans les missions et les objectifs citoyens de la brasserie.

La société LIBS Brasserie Sarl, spécialisée dans le brassage et la commercialisation de boissons, est implantée au Burkina Faso depuis 2019. Dès son arrivée, elle a inscrit la participation aux projets citoyens du pays parmi ses objectifs majeurs. Ce mardi 7 octobre 2025, elle a réaffirmé cet engagement en répondant favorablement à l’appel au soutien patriotique lancé pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Avec ce don, la Brasserie LIBS souhaite réaffirmer son engagement auprès des autorités et de l’ensemble du peuple burkinabè, comme l’a indiqué Valérie Yaméogo/Tianhoun, responsable marketing et communication de l’entreprise.

« Nous saluons le leadership du président, le Capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que la mobilisation patriotique autour de ce programme. À travers ce don, nous réaffirmons notre attachement à un Burkina uni, un Burkina Faso solidaire et un Burkina tourné vers un avenir meilleur », a-t-elle souligné.

Par ce geste, LIBS entend également inciter les autres opérateurs économiques à emboîter le pas pour une mobilisation patriotique de tous autour de ce projet. Mieux, la responsable marketing a fait savoir que la société est engagée à soutenir toutes les initiatives visant à développer le Burkina Faso.

« Notre message aux autres est que le développement du Burkina Faso doit passer par tous ses fils et filles. Nous appelons donc tous les opérateurs économiques, tous les fils et filles du Burkina, à venir soutenir ce programme qui est essentiel pour le développement du pays », a appelé Valérie Yaméogo/Tianhoun.

À propos de LIBS Brasserie

Avant de prendre congé, les responsables de la structure ont retroussé les manches pour donner un coup de pelle et confectionné quelques pavés. LIBS Brasserie a démarré ses activités au Burkina Faso en 2019. L’usine est implantée à Gampéla, dans la commune de Saaba, et s’étend sur une superficie de 39 040 m². Sa première bière, la « Marina », a été brassée en février 2019.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24