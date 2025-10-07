Le Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET) se délocalise pour sa 7e édition à Tenkodogo

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers la Direction Générale du Tourisme, a tenu une conférence de presse ce mardi 7 octobre 2025 pour annoncer les détails de la 7e édition du Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET 2025). Sous le thème « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso », l’événement se déroulera pour la première fois hors de Ouagadougou, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé, les 9 et 10 octobre 2025.

Initié en 2019, le Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET) s’est imposé comme une tribune pour la reconnaissance et la valorisation du secteur touristique burkinabè. L’édition 2025 revêt une importance particulière dans le contexte sécuritaire actuel.

« Au regard du contexte sécuritaire, le PNET permet surtout d’encourager les acteurs touristiques dans leur élan de résilience. À travers cette belle initiative, ils sont galvanisés et incités à poursuivre leurs entreprises en dépit des multiples défis et adversités », a cité Kadré Sawadogo, Directeur du Développement de l’industrie touristique, représentant le secrétaire général du ministère.

Kadré Sawadogo a également noté la vitalité du secteur, malgré les difficultés, insistant sur le développement du tourisme interne. « Les Burkinabè ont pris leurs responsabilités et les activités touristiques se poursuivent. La preuve est que les tendances sont inversées. Nous avons plus d’arrivées de touristes nationaux dans nos établissements d’hébergement que d’étrangers qui viennent», a-t-il confié.

Après six éditions dans la capitale, la délocalisation du PNET 2025 à Tenkodogo est l’innovation majeure, qui vise à créer une émulation chez les acteurs régionaux et à mettre en lumière le patrimoine de la région Nakambé.

Le PNET s’articulera autour d’une excursion touristique le 9 octobre 2025 vers des sites majeurs comme le palais du Dima de Zoungrantenga et les attraits de Bagré-Pôle, un panel de réflexion sur le thème de l’édition pour renforcer les capacités des acteurs.

La Nuit de l’entrepreneur touristique le 10 octobre, est un point d’orgue de l’événement, où 22 trophées seront décernés pour célébrer les efforts des acteurs du secteur du tourisme.

Le parrainage de l’événement est assuré par le PDG de l’Hôtel Laafi II, Fasnewendé Minoungou dit Prince Akim, et la promotrice du restaurant Magnifique Services, Madame KERE/BALIMA Sabine.

L’implication de la région hôte a été saluée par Yacouba Diakité, Directeur régional de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Nakambé, qui a souligné les bénéfices de l’accueil de l’événement. « Il faut dire que l’hôtellerie, c’est une branche, un secteur vraiment où les impacts indirects et induits sont vraiment énormes »,a-t-il déclaré.

