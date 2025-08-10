Moov Africa Burkina Faso revient avec la deuxième édition de « Moov Holiday », offrant plus d’un mois de communion autour du football à Ouagadougou

publicite

La deuxième édition de la compétition de football de l’opérateur de téléphonie Moov Africa Burkina Faso, dénommée « Moov Holiday Foot », a été lancée le samedi 9 août 2025. Pendant plus d’un mois, 16 équipes de moins de 17 ans, issues des quartiers de la ville de Ouagadougou, s’affronteront pour remporter une cagnotte de 3 millions de francs CFA. L’objectif de cette compétition est d’occuper sainement les jeunes pendant les grandes vacances, tout en leur offrant un cadre de divertissement.

Dans le cadre de son engagement citoyen, Moov Africa accompagne la jeunesse à travers des actions sociales. Depuis deux ans, l’une de ces actions est l’organisation d’une compétition inter-quartiers dans la ville de Ouagadougou. L’édition 2025 de cette initiative a officiellement pris son envol ce samedi 9 août 2025.

Pour marquer le début de cette édition, le champion en titre, Gounghin FC, a affronté l’équipe du quartier qui reçoit la compétition , le Saaba FC. Un match intense et plein d’engagement a été offert au public.

La première période a été très équilibrée, du moins jusqu’à la pause rafraîchissement. Au retour de cette pause, sur un penalty, le champion en titre a trouvé le chemin des filets (1-0). Bien qu’ils aient failli enfoncer le clou en poussant, la mi-temps a été sifflée sur ce score.

À la reprise, les choses se sont emballées rapidement. Le Gounghin FC a confirmé sa supériorité en aggravant le score (2-0). C’est ce score qui a départagé les 22 acteurs au coup de sifflet final. Selon Zouhair Cheddadi, le représentant du directeur général de Moov Africa Burkina, l’objectif de cet événement est de proposer une activité saine, éducative et porteuse d’espoir à la jeunesse de la ville.

« C’est avec une profonde fierté que je contemple votre mobilisation à l’occasion du lancement officiel de la deuxième édition du tournoi Moov Holiday Foot, une initiative placée sous le signe de l’engagement citoyen et de la valorisation de la jeunesse burkinabè.

L’année dernière, à la même période, nous avons lancé ce tournoi. La première édition, tant en termes d’engouement que d’impact social, a été pour nous un signal fort. Nos jeunes ont du talent, de l’énergie et surtout un besoin de cadre pour s’exprimer pleinement », a déclaré le représentant du directeur général.

Plus concrètement, « Moov Holiday » vise plusieurs objectifs. Il a cité, entre autres, l’encadrement et l’occupation saine de la jeunesse pendant les vacances, la promotion des valeurs du sport (le respect, l’esprit d’équipe, la persévérance), l’identification et la valorisation des jeunes talents du football local, et surtout, le renforcement du lien social dans les quartiers.

Le jour de la finale, le 20 septembre 2025, la première équipe repartira avec la somme de 3 millions de francs CFA, la deuxième avec 2 millions, et la troisième avec 1 million pour la médaille de bronze. Le meilleur buteur et le meilleur gardien se verront chacun remettre 250 000 francs CFA, sans compter les autres prix spéciaux.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24