Lutte contre l’insécurité urbaine : La Police Nationale démantèle un réseau de malfrats à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°02 de la ville de Ouagadougou vient de démanteler un réseau de présumés malfrats qui s’adonnaient à des vols avec effraction et des recels dans des domiciles, boutiques, et restaurants dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Larlé, Ouidi, Tanghin et à Saaba et environnants.

Pour ce qui est du mode opératoire du groupe, certains membres sillonnaient les quartiers suscités aux fins d’identifier les boutiques de stockage de gaz, les restaurants et les domiciles où ils pouvaient trouver des bouteilles de gaz et autres biens dont les propriétaires ne prêtent pas attention. Ils passaient à l’acte et s’emparaient de tous les biens trouvés.

Lire aussi 👉🏿 Lutte contre la criminalité urbaine : La Police Nationale appréhende un présumé auteur de détournement de fonds de plus de 170 millions FCFA à Kaya

Après leur forfait, ils contactaient les autres membres qui se chargeaient du transport et du dépôt du butin obtenu, et vont par la suite procéder à la vente des bouteilles de gaz volées sur le marché noir dont le prix unitaire était entre 10.000 et 12.000 FCFA selon le poids de la bouteille (06 kg ou 12 kg).

Il est à noter que le groupe qui a vu le jour depuis 2017 a à son actif plus d’une centaine de vols avec effraction et le préjudice causé est estimé à plus d’une dizaine de millions de francs CFA.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont, lors de l’interpellation des membres actifs du réseau, pu retrouver et saisir trente-six (36) bouteilles de gaz.

La Police Nationale remercie l’ensemble des citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Par ailleurs, elle les exhorte à toujours poursuivre la dynamique de dénonciation en signalant tous les cas et comportements suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique aux services des citoyens !

Source : Police Nationale