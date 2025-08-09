Lutte contre la criminalité urbaine : La Police Nationale appréhende un présumé auteur de détournement de fonds de plus de 170 millions FCFA à Kaya

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) de la région des Kuilsé a mis aux arrêts un présumé auteur de détournement de fonds d’une somme de plus de 170.000.000 FCFA à Kaya, chef-lieu de la région des Kuilsé.

En effet, suite à une dénonciation de tierces personnes indiquant des malversations au sein d’une association dans la ville de Kaya, le SRPJ-Kuilsé a diligenté une enquête qui a révélé que le Coordonnateur général de ladite association s’avère être le présumé auteur, utilisant à des fins personnelles des fonds destinés à aider et à réduire la souffrance des personnes vulnérables, des personnes déplacées internes de plusieurs régions du pays.

Des investigations menées, il ressort que des fonds ont été mis à la disposition de cette association par des partenaires, notamment des organismes internationaux, des Organisation Non Gouvernementales (ONG) et bien d’autres structures, pour mener des activités précises. Cependant certaines activités ont été réalisées partiellement et d’autres pas du tout.

Le présumé auteur aurait utilisé cet argent viré sur le compte de l’association pour d’autres fins personnelles parmi lesquelles la réalisation d’une clinique médicale, l’achat de terrain, de véhicules et de motocyclettes à des coûts de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Il aurait également usé de son influence pour faire attribuer plusieurs marchés de l’association à son épouse et à certains de ses amis.

Les enquêteurs ont, au moment de son interpellation, saisi deux (02) véhicules et six (06) motos. Il est à noter qu’il a été conduit le 28 juillet dernier devant les autorités judiciaires pour répondre de ses actes.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations pour leur franche collaboration et les exhorte toujours à la vigilance tout en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale