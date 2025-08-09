Côte d’Ivoire : Pour une élection inclusive et transparente, l’opposition fait une démonstration de force (En images)

Initialement prévue le samedi 02 Août dernier avant d’être interdite par les autorités, la marche »pacifique » de l’opposition s’est finalement tenue ce samedi 09 Août 2025 dans la commune de Yopougon, la plus importante commune d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

La coalition de l’opposition réunie au sein du Font Commun composé du PPA-CI de Laurent Gbagbo et du PDCI de Tidjane THIAM a finalement bénéficié du ralliement du FPI de Pascal Affi NGuessan et bien d’autres formations de l’opposition ivoirienne.

Il s’agissait pour le Front Commun d’opérer une démonstration de force, un statut visé, adressé au pouvoir d’Abidjan tenu par le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP.

Non au ‘4e mandat’ d’Alassane Ouattara

A deux mois de la présidentielle ivoirienne, des cadres de l’opposition restent forclos donc inéligibles. Il s’agit notamment de Laurent Gbagbo, Tidjane THIAM, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé considérés comme des sérieux prétendants au fauteuil présidentiel. L’opposition y voit donc une machination visant à la confiscation du pouvoir.

À travers cette manifestation, le Front Commun entend se dresser contre le « 4ème mandat anticonstitutionnel » du président Alassane Ouattara alors que ce dernier et ses partisans se félicitent quant à eux d’un deuxième mandat, celui de la troisième République.

L’opposition ivoirienne se dit plus que jamais déterminée alors que des cadres et activistes de son rang sont depuis plusieurs semaines la cible des autorités policières et judiciaires.

48 heures avant cette manifestation de Yopougon, ce sont Damana Pikas, Koua Justin, Blaise Lasme du PPA-CI et le député Dia Houphouet qui ont été auditionnés pendant 19 heures à la préfecture de police d’Abidjan à la suite de troubles intervenus quelques jours auparavant à Yopougon et attribués aux militants du parti de Laurent Gbagbo…

Kouamé Louis-Philippe Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire