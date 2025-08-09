Faso Mêbo Bobo-Dioulasso : SAP OLYMPIC apporte du carburant, du granite et de la main-d’œuvre

La Société Africaine de Pneumatiques (SAP OLYMPIC) a contribué ce samedi 9 août 2025, en apportant un appui substantiel à l’initiative présidentielle Faso Mêbo dans la ville de Bobo-Dioulasso. L’entreprise a remis un don composé de 1 000 litres de gasoil et de 32 tonnes de concassés de granite, pour une valeur totale estimée à près de 2 200 000 FCFA.

Lors de la remise du don, le Directeur Général de SAP OLYMPIC, M. Adama Sanou, a réaffirmé l’engagement de la société à accompagner les actions de développement impulsées par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

« Notre présence aujourd’hui traduit notre volonté de répondre à l’appel du Président du Faso pour soutenir non seulement Faso Mêbo, mais également toutes les autres initiatives qu’il porte pour le bien-être des populations », a-t-il déclaré.

En plus de cet appui matériel, SAP OLYMPIC a également mobilisé plus de 200 travailleurs pour prêter main-forte aux équipes sur le terrain.

Une partie de ces volontaires participe activement à la confection des pavés, tandis qu’une autre s’implique dans leur pose. Ce renfort humain, selon M. Sanou, vient accélérer le rythme des travaux et renforcer l’efficacité des équipes déjà mobilisées.

Un appel lancé

Le Directeur Général a profité de l’occasion pour lancer un appel à l’endroit des autres entreprises et des particuliers. « J’invite l’ensemble des acteurs et les bonnes volontés à emboîter le pas, afin que nous puissions, ensemble, contribuer à la réussite de Faso Mêbo et de toutes les actions entreprises pour améliorer les conditions de vie de nos populations », a exhorté le Directeur Général Adama Sanou.

En rappel, l’initiative Faso Mêbo, portée par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, vise à améliorer les infrastructures urbaines et rurales à travers, entre autres, la production et la pose de pavés, l’aménagement de voiries et la création d’emplois.

À Bobo-Dioulasso, plusieurs zones stratégiques sont déjà concernées par les travaux, offrant ainsi un visage plus moderne et attrayant à la capitale économique du pays.



Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24