Burkina Faso : La première édition de « La folie du Maracaña World Cola » annoncée du 23 août au 15 septembre 2025

La première édition de la compétition de Maracaña, dénommée « La folie du Maracaña World Cola », se tiendra du 23 août au 15 septembre 2025 sur le terrain du quartier de Paglayiri à Ouagadougou. Cet événement sportif, qui durera près d’un mois, a pour objectif de rassembler 16 équipes de la capitale autour du ballon rond. Au-delà du sport, il vise également à occuper la jeunesse de Ouagadougou à travers des activités culturelles comme la mode et la musique, avec notamment une discothèque à ciel ouvert animée par des DJ. Ces informations ont été communiquées ce samedi 9 août 2025.

Pour Ebony Group, il est essentiel d’offrir des loisirs sains à la jeunesse de Ouagadougou durant les grandes vacances. C’est dans cette optique que le groupe, en collaboration avec World Cola, a conçu cet événement. Les détails de cette première édition ont été dévoilés ce samedi 9 août 2025.

L’événement se déroulera sur le terrain de Paglayiri. 16 équipes de 16 quartiers de la ville de Ouagadougou y prennent part. Selon le président du comité d’organisation (PCO), Kader Traoré, ce nombre limité est dû au fait qu’il s’agit d’une première édition, une sorte de coup d’essai.

« Pour participer, chaque équipe doit se présenter avec dix joueurs et un encadreur. La compétition se jouera à 6 joueurs de champ plus un gardien de but. Les équipes doivent porter un maillot, et le capitaine aura un brassard de couleur différente », a expliqué Sylvain Bamouni, directeur des opérations chez Ebony Group.

Le format de la compétition est le suivant : une phase de poules, suivie de phases à élimination directe juste après, c’est-à-dire les quarts de finale. Les matchs se dérouleront tous les week-ends sur le terrain de Paglayiri. Chaque match sera joué en deux mi-temps de 25 minutes avec une équipe de 6 joueurs et un gardien. Le PCO a par ailleurs rassuré l’assistance sur l’aspect sécuritaire de l’événement.

Selon Soufiane Coulibaly, le promoteur de l’événement, le terrain de Paglayiri est l’option principale. Cependant, d’autres plans sont prévus en cas d’indisponibilité du lieu. « La première option est de jouer tous les matchs sur ce terrain. La deuxième serait de les faire sur plusieurs terrains en alternance, et la troisième, de choisir un terrain unique ailleurs », a-t-il précisé.

En marge de cette compétition sportive, le comité a annoncé qu’a chaque week-end, la personne « la plus sapée » en rouge et blanc repartira avec une récompense. « Le gagnant pourra repartir avec son poids en argent. Pour chaque 1kilo, il aura droit à 1 000 francs », a détaillé Sylvain Bamouni avant d’ajouter qu’un spectacle à ciel ouvert, assuré par des dj est prévu.

Le vainqueur de la compétition recevra une enveloppe d’un million de francs CFA. Les deuxième et troisième auront respectivement 500 000 et 300 000 F CFA. Des prix spéciaux seront également décernés, comme celui du meilleur buteur, de l’équipe fair-play et des hommes du match, élus à partir des demi-finales.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24