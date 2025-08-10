AES : Un carrefour d’opportunités pour la jeunesse et les étudiants

Le Réseau des Étudiants Dynamiques du Burkina Faso (RED-BF) a tenu, le samedi 9 juillet 2025 à Ouagadougou, la première édition des Annuelles de la Jeunesse Estudiantine de l’AES (AJE-AES). Placée sous le thème « Jeunesse estudiantine, moteur d’un développement endogène durable », cette rencontre a réuni des étudiants et des entrepreneurs dans le but de favoriser l’employabilité et de sensibiliser à l’investissement de l’épargne.

Ouoba Yentema Boris, président du Réseau des Étudiants Dynamiques du Burkina Faso (RED-BF), a indiqué que cette initiative vise à créer un cadre d’échanges entre étudiants et entreprises publiques afin de leur faire découvrir le rôle de ces structures dans la création d’emplois.

« Ce qu’il faudrait, c’est comprendre le rapport que nous avons avec le temps. Si vous n’êtes pas dans l’intant présent, vous vivez dans l’attente inconsciente que la minute suivante ou la journée suivante soit porteuse d’opportunité », a-t-il souligné.

Pour sa part, Sana A. Guililou, vice-président du RED-BF et président du comité d’organisation, a relevé les difficultés rencontrées pour mettre en place cette première édition, notamment le manque de soutien financier des entreprises.

Créé le 5 août 2024 et reconnu officiellement par l’État burkinabè en mars 2025, le RED-BF ambitionne de faire des AJE-AES un rendez-vous annuel incontournable pour la jeunesse estudiantine des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Vincent SAVADOGO (stagiaire)

Burkina 24