AES : Un carrefour d’opportunités pour la jeunesse et les étudiants

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 16 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Le Réseau des Étudiants Dynamiques du Burkina Faso (RED-BF) a tenu, le samedi 9 juillet 2025 à Ouagadougou, la première édition des Annuelles de la Jeunesse Estudiantine de l’AES (AJE-AES). Placée sous le thème « Jeunesse estudiantine, moteur d’un développement endogène durable », cette rencontre a réuni des étudiants et des entrepreneurs dans le but de favoriser l’employabilité et de sensibiliser à l’investissement de l’épargne.

Ouoba Yentema Boris, président du Réseau des Étudiants Dynamiques du Burkina Faso (RED-BF), a indiqué que cette initiative vise à créer un cadre d’échanges entre étudiants et entreprises publiques afin de leur faire découvrir le rôle de ces structures dans la création d’emplois.

« Ce qu’il faudrait, c’est comprendre le rapport que nous avons avec le temps. Si vous n’êtes pas dans l’intant présent, vous vivez dans l’attente inconsciente que la minute suivante ou la journée suivante soit porteuse d’opportunité », a-t-il souligné.

Ouoba Yentema Boris, président du Réseau des Étudiants Dynamiques du Burkina Faso (RED-BF),

Pour sa part, Sana A. Guililou, vice-président du RED-BF et président du comité d’organisation, a relevé les difficultés rencontrées pour mettre en place cette première édition, notamment le manque de soutien financier des entreprises.

Réseau des Étudiants Dynamiques du Burkina Faso (RED-BF)

Créé le 5 août 2024 et reconnu officiellement par l’État burkinabè en mars 2025, le RED-BF ambitionne de faire des AJE-AES un rendez-vous annuel incontournable pour la jeunesse estudiantine des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Lire également 👉Union Africaine : Evariste Ndayishimiye a échangé avec le général Abdourahame Tiani

Vincent SAVADOGO (stagiaire)

Burkina 24 

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 16 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Lutte contre la criminalité urbaine : La Police Nationale appréhende un présumé auteur de détournement de fonds de plus de 170 millions FCFA à Kaya

il y a 8 heures

Côte d’Ivoire : Pour une élection inclusive et transparente, l’opposition fait une démonstration de force (En images)

il y a 10 heures

Faso Mêbo Bobo-Dioulasso : SAP OLYMPIC apporte du carburant, du granite et de la main-d’œuvre

il y a 11 heures

Communiqué | La SONATUR appelle à la vigilance contre des arnaques aux parcelles virtuelles

il y a 12 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page