Le Naaba Sanem de Dagnoën appelle à l’union pour nettoyer les caniveaux

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le 09 août 2025, loin des fastes de son rôle de chef coutumier, le Naaba Sanem de Dagnoën a délaissé son boubou, sa canne et son bonnet pour enfiler une simple tenue de sport. Avec ses notables, il s’est mis à la tâche, les mains dans les caniveaux, pour dégager les ordures et le sable qui obstruent le passage de l’eau. Une initiative citoyenne qui vise à prévenir les inondations en cette période hivernale.

Face aux pluies diluviennes, le chef de Dagnoën, dans l’arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou a tenue une journée de salubrité qui a consisté à curer les caniveaux pour libérer le passage d’eau.

« Nous tous, nous savons que nous sommes en période hivernale et que les pluies s’intensifient de plus en plus. C’est pour ça que nous avons initié à ce qu’on puisse curer les caniveaux pour que l’eau puisse s’écouler facilement pour ne pas inonder nos maisons et nos boutiques», a-t-il expliqué.

Ce geste posé par le Naaba Sanem, qui rompt avec les conventions traditionnelles, est un appel à la responsabilité collective. Il s’agit, pour le chef, de prévenir des catastrophes.

« Nous profitons de cela pour lancer un appel à toute la population de Dagnoën, qui est composée de plusieurs sous-quartiers, à tous les habitants de venir s’unir pour pouvoir faire ce curage-là », a-t-il déclaré.

Le Naaba Sanem a également souhaité étendre cet appel à l’ensemble du pays. « J’invite tout le monde à se lancer, même si les autorités ne viennent pas vers vous. Faites-le, parce que c’est pour nous-mêmes notre bien », a-t-il ajouté.

Le chef de Dagnoën a également tenu à dissiper toute perception d’une initiative forcée par les autorités. « Il ne faudra pas voir cela comme si les autorités veulent nous forcer à faire quelque chose, mais c’est pour pouvoir nous faciliter la vie et nous mettre toujours à l’abri avant des catastrophes », a-t-il confié.

Akim KY

Burkina 24