Le Naaba Sanem de Dagnoën appelle à l’union pour nettoyer les caniveaux

Le 09 août 2025,  loin des fastes de son rôle de chef coutumier, le Naaba Sanem de Dagnoën a délaissé son boubou, sa canne et son bonnet pour enfiler une simple tenue de sport. Avec ses notables, il s’est mis à la tâche, les mains dans les caniveaux, pour dégager les ordures et le sable qui obstruent le passage de l’eau. Une initiative citoyenne qui vise à prévenir les inondations en cette période hivernale. 

Face aux pluies diluviennes, le chef de Dagnoën, dans l’arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou a tenue une journée de salubrité qui a consisté à curer les caniveaux pour libérer le passage d’eau.

« Nous tous, nous savons que nous sommes en période hivernale et que les pluies s’intensifient de plus en plus. C’est pour ça que nous avons initié à ce qu’on puisse curer les caniveaux pour que l’eau puisse s’écouler facilement pour ne pas inonder nos maisons et nos boutiques», a-t-il expliqué.

Le Naaba Sanem (au centre, en tenue de sport) et ses notables mobilisent la population de Dagnoën pour un curage collectif

Ce geste posé par le Naaba Sanem, qui rompt avec les conventions traditionnelles, est un appel à la responsabilité collective. Il s’agit, pour le chef, de prévenir des catastrophes.

« Nous profitons de cela pour lancer un appel à toute la population de Dagnoën, qui est composée de plusieurs sous-quartiers, à tous les habitants de venir s’unir pour pouvoir faire ce curage-là », a-t-il déclaré.

Le Naaba Sanem a également souhaité étendre cet appel à l’ensemble du pays. « J’invite tout le monde à se lancer, même si les autorités ne viennent pas vers vous. Faites-le, parce que c’est pour nous-mêmes notre bien », a-t-il ajouté.

Le chef de Dagnoën a également tenu à dissiper toute perception d’une initiative forcée par les autorités. « Il ne faudra pas voir cela comme si les autorités veulent nous forcer à faire quelque chose, mais c’est pour pouvoir nous faciliter la vie et nous mettre toujours à l’abri avant des catastrophes », a-t-il confié.

