IA en Afrique : Google s’installe au Ghana

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Le 1er juillet 2026, le Ghana a inauguré à Accra le premier laboratoire africain d’intelligence artificielle appliquée de Google, confirmant son statut de hub technologique continental face à des capitales francophones encore en retrait, rapporte le journal du net.

Baptisé Google Africa Applied AI Lab, ce centre est hébergé au sein de l’AI Community Centre d’Accra. Il s’inscrit dans un programme d’investissement estimé à plus d’un milliard de dollars sur cinq ans, destiné à accélérer l’émergence de startups africaines spécialisées en intelligence artificielle.

Lire également 👉Sciences en Afrique : Google ouvre son premier centre d’Intelligence Artificielle au Ghana

L’objectif affiché par Google est clair : faire émerger une nouvelle génération de licornes africaines natives de l’IA, en offrant aux entrepreneurs un accès direct à ses chercheurs, outils et modèles avancés. Les candidatures au programme sont ouvertes jusqu’au 31 août 2026.

Le choix du Ghana s’inscrit dans une continuité stratégique. Dès 2019, Google y avait installé un premier centre de recherche en IA, renforcé en 2025 par un investissement de 37 millions de dollars dans un centre communautaire. Le pays séduit par un écosystème jugé stable et lisible : langue anglaise, common law et adoption des standards comptables internationaux.

 
     
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