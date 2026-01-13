CAN 2025 : « Je suis toujours convaincu que c’est un groupe de qualité » (Alain Traoré à propos des Étalons)

« Il faudra qu’on tire des enseignements de nos erreurs, parce que là, en termes d’effectifs de qualité, je pense qu’on en a suffisamment », a résumé Alain Sibiri Traoré à l’issue de la défaite des Étalons du Burkina Faso face aux Éléphants de Côte d’Ivoire (3-0) qui a conduit à l’élimination de l’équipe burkinabè de la CAN Maroc 2025. Pour lui, il faut remobiliser l’équipe.

Vice-champion et médaillé de bronze, Alain Sibiri Traoré connait bien la Coupe d’Afrique des nations (CAN) pour avoir été pendant longtemps l’un des cadres de cette équipe. Au lendemain de l’élimination du Burkina Faso, il a tenté de donner quelques pistes d’analyse de cet échec et notamment la défaite face à la Côte d’Ivoire (3-0).

« On a beaucoup de joueurs de qualité, mais on n’arrive pas à franchir ce cap avec ce groupe-là. Donc il faut qu’on arrive à rentrer au Burkina, faire un bon bilan, faire un bon diagnostic autour de cette équipe », suggère-t-il d’abord.

L’ancien numéro 10 des Étalons, désormais porté par son jeune frère Bertrand Traoré, ne doute pas de la qualité de ce groupe qui n’a pu franchir les quarts de finale depuis la CAN 2021 (tenue en 2022) au Cameroun.

Remobiliser le groupe

Il est revenu sur la prestation de l’équipe face à la Côte d’Ivoire. Malgré la contreperformance, Alain Traoré ne doute pas de la qualité de l’effectif. « Parce que moi, je suis toujours convaincu que c’est un groupe de qualité, que c’est un groupe qui peut nous amener loin.

Vous avez bien vu, les trois premiers matchs, tous les observateurs nous voyaient aller loin. Mais bon, après, ils sont passés à côté de leur match », analyse l’ancien international burkinabè.

Pour ce qui concerne la rencontre, Alain Traoré attend de faire une analyse la tête froide. « Je ne sais pas s’il y avait trop de pression, s’il y avait trop de choses autour de ces matchs. Ils n’ont pas su bien gérer. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, il ne faut pas l’oublier », insiste-t-il.

En tant qu’ainé et ancien, il compte échanger avec certains jouer pour mieux comprendre et essayer de les accompagner. Cependant, il ne faut pas baisser les bras. « On va essayer de les remobiliser. Surtout à eux de se reconcentrer dans leur club. Continuer à faire ce qu’ils sont en train de faire dans leur club.

Parce qu’il y a beaucoup de joueurs qui sont des joueurs importants dans leur club. Donc on va continuer à se battre dans leur club. Et puis revenir avec la tête bien rincée, la tête à l’endroit. Et puis continuer à faire ce qu’on a envie de le voir faire », assure-t-il.

Déjà, les Étalons doivent se préparer pour la prochaine campagne de la Coupe d’Afrique des nations qui débute au mois de mars prochain.