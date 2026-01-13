AES : Le Niger suspend les licences des transporteurs boycottant le Mali

Niamey a décidé de la suspension des licences d’une trentaine d’opérateurs de transport et de chauffeurs routiers pour avoir refusé de transporter du carburant vers le Mali voisin.

En octobre et novembre 2025, le Mali a connu une grave pénurie de carburant en raison d’attaques ciblées des militants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, contre les convois en charge de l’approvisionnement en carburant de plusieurs villes de de pays.

Dans l’élan de solidarité entre les Etats de l’AES, Le Niger qui souhaitait envoyer 82 camions-citernes à Bamako, la capitale malienne, parcourant les 1 400 kilomètres sous escorte militaire, a suspendu les licences de 14 transporteurs et 19 chauffeurs pour avoir refusé de transporter le carburant, selon un communiqué du ministère des Transports du Niger.

Pour le ministre des Transports, Abdourahamane Amadou, « ce refus constitue une violation grave des obligations légales et réglementaires en vigueur », a-t-il déclaré.

Source : Africanews

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24