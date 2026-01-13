Nayala : Un commerçant renforce la mobilité des VDP de Biba/Yaba

Le lundi 12 janvier 2026, la Direction provinciale de la Police nationale (DPPN) du Nayala a réceptionné quatre motocyclettes APSONIC destinées au groupe des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de Biba/Yaba.

Le don a été remis par M. KY Alidou, au nom de M. KY Moussa, commerçant domicilié à Ouagadougou. Ces engins visent à améliorer la mobilité et la capacité d’intervention des VDP engagés dans la sécurisation de la zone.

Les autorités ont salué un geste citoyen et patriotique, tandis que les bénéficiaires ont exprimé leur profonde reconnaissance. À travers cette action, la solidarité nationale continue de renforcer la sécurité de proximité dans le Nayala.

Source : Bureau Communication et Relations Publiques/BVDP

     
