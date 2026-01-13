Le Premier ministre malien déplore la tentative de déstabilisation des institutions au Burkina Faso et exprime sa solidarité

Conformément aux instructions des Pères fondateurs de l’AES relatives au renforcement de la coopération et du partage d’expériences entre les Commissions nationales de la Confédération des États du Sahel, une délégation de la Commission du Burkina Faso a effectué une visite de travail à Bamako, les 12 et 13 janvier 2026.

Dans ce cadre, le Président de la Commission nationale AES du Burkina Faso, Bassolma Bazié, et sa délégation ont été reçus par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, ce mardi 13 janvier 2026.

Introduit par le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le Président de la commission a réitéré ses félicitations pour le bilan positif du Mali.

Il a salué le sens des responsabilités et de l’engagement des autorités maliennes. Il a également sollicité la disponibilité du Premier ministre pour accompagner le Faso durant son mandat.

En réponse, le Premier ministre a, au nom du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, adressé ses vœux à la commission. En gardant le même esprit de fraternité et de souveraineté, le Premier ministre est sûr de la réussite du mandat burkinabè.

Il est revenu sur les liens forts qui unissent les pays de la confédération, en faisant un parallèle avec les réussites de l’AES qui ont déjoué tous les pronostics ; des défis qui ne seraient relevés sans le combat des peuples et la fermeté des pères fondateurs de l’AES.

Le Premier ministre a déploré la tentative de déstabilisation des institutions au Burkina et a exprimé sa solidarité.

Le Chef du gouvernement a enfin a donné l’assurance quant à l’accompagnement du Mali à la présidence de l’an II, sous le leadership éclairé de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, Président de la Confédération des États du Sahel (AES).

Source : CCRP/PRIMATURE DU MALI