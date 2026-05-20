Accueil/Actualité/communiqués de presse/Communiqué | PMUB : REPORT ORD. « 4+1 » Du Vendredi 22/05/2026 Communiqué | PMUB : REPORT ORD. « 4+1 » Du Vendredi 22/05/2026 Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 22 secondes0 Moins d’une minute PMU’B, la fortune en fin de course ! Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso Bonne chance à toutes et à tous, #BurkinaFaso #LONAB #PMUB #parieurs Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 22 secondes0 Moins d’une minute Linkedin Messenger Messenger WhatsApp Telegram Partager par email Imprimer