Communiqué | PMUB : REPORT ORD. « 4+1 » Du Vendredi 22/05/2026

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PMU’B, la fortune en fin de course !
Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso
Bonne chance à toutes et à tous,
 
     
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