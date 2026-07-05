Santé : Le Centre médical privé Nayolsba ouvre ses portes à Saaba avec une journée de consultations et de dépistages gratuits

Le Centre médical privé Nayolsba a officiellement ouvert ses portes, le samedi 4 juillet 2026, dans la commune de Saaba, à travers une cérémonie marquée par une journée de consultations, de dépistages et de sensibilisation au profit des populations.

Pour cette ouverture, plusieurs prestations sanitaires ont été offertes gratuitement aux visiteurs, notamment la prise de la tension artérielle, le dépistage de la glycémie ainsi que le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. Les tests de dépistage de l’hépatite B étaient proposés au tarif social de 1 500 FCFA, tandis que la vaccination contre cette maladie était accessible à 2 500 FCFA.

Selon le promoteur du centre, Tangha Robert Ouangrawa, cette initiative vise à renforcer l’offre de soins au Burkina Faso et à rapprocher davantage les services de santé des populations. « Au Burkina Faso, les problèmes de santé sont récurrents. Une population en bonne santé travaille mieux. C’est dans cette dynamique que nous avons voulu apporter notre contribution en créant ce centre médical dans la commune de Saaba », a-t-il expliqué.

Érigé sur une superficie de 3 000 m², le Centre médical privé Nayolsba comprend un service de médecine générale doté de huit salles de consultation et d’une salle d’attente, un service de gynécologie-obstétrique comprenant neuf salles et un espace d’accueil, ainsi qu’un service administratif et une pharmacie approvisionnée en médicaments autorisés.

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Le promoteur a également indiqué que le centre est rattaché à l’Association pour la santé pour tous Nayolsba, qui a signé une convention avec le ministère en charge de la Santé.

Ce partenariat permet d’appliquer des tarifs préférentiels afin de faciliter l’accès aux soins pour les populations.

Marraine de la cérémonie, Rose Tiemtoré, a salué une initiative qu’elle estime importante dans le contexte actuel. « Je suis heureuse et honorée d’accompagner cette cérémonie.

Étant moi-même du domaine de la santé, je constate qu’il existe encore un déficit en infrastructures sanitaires au Burkina Faso. L’ouverture d’un nouveau centre de santé est une excellente nouvelle pour les populations. J’encourage le promoteur et je le remercie pour cette initiative », a-t-elle déclaré.

À travers cette nouvelle infrastructure, les promoteurs ambitionnent de contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins de proximité et d’accompagner les efforts des pouvoirs publics en faveur du renforcement du système de santé, au bénéfice des habitants de Saaba et des localités environnantes.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24