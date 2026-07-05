RDC: L’épidémie d’Ebola gagne du terrain avec plus de 1500 cas confirmés
En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola poursuit sa progression avec un premier cas confirmé à Kisangani, dans la province de la Tshopo, voisine de l’Ituri.
Le principal foyer de l’épidémie se situe dans la province de l’Ituri, à la frontière avec l’Ouganda et le Soudan du Sud. Le virus s’est également propagé aux provinces voisines du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.
Par ailleurs, un nouveau décès et un cas de contamination ont été signalés ces derniers jours dans la province du Haut-Uélé, également limitrophe de l’Ituri.
L’épidémie, officiellement déclarée le 15 mai 2026, est provoquée par le virus Bundibugyo, une souche d’Ebola pour laquelle il n’existe à ce jour ni vaccin homologué ni traitement spécifique. Les espoirs sont tournés vers des essais cliniques en cours de préparation.