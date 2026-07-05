RDC: L’épidémie d’Ebola gagne du terrain avec plus de 1500 cas confirmés

En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola poursuit sa progression avec un premier cas confirmé à Kisangani, dans la province de la Tshopo, voisine de l’Ituri.

À Kisangani, capitale de la province de la Tshopo et ville d’environ 1,5 million d’habitants, un test effectué sur la dépouille d’une femme de 24 ans a confirmé une infection par le virus Ebola, a indiqué l’Institut national de santé publique (INSP) qui selon ses dernières données publiées au 3 juillet, le pays a enregistré 1 502 cas confirmés et au moins 438 décès depuis le début de l’épidémie.

Le principal foyer de l’épidémie se situe dans la province de l’Ituri, à la frontière avec l’Ouganda et le Soudan du Sud. Le virus s’est également propagé aux provinces voisines du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Les autorités sanitaires rappellent que les corps des victimes d’Ebola demeurent extrêmement contagieux et que les rites funéraires traditionnels constituent l’un des principaux vecteurs de transmission du virus.

Par ailleurs, un nouveau décès et un cas de contamination ont été signalés ces derniers jours dans la province du Haut-Uélé, également limitrophe de l’Ituri.

L’épidémie, officiellement déclarée le 15 mai 2026, est provoquée par le virus Bundibugyo, une souche d’Ebola pour laquelle il n’existe à ce jour ni vaccin homologué ni traitement spécifique. Les espoirs sont tournés vers des essais cliniques en cours de préparation.