RDC: L’épidémie d’Ebola gagne du terrain avec plus de 1500 cas confirmés

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 34 secondes
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Une équipe médicale d'une ONG se prépare dans un centre de traitement d'Ebola à Rwampara, dans l'est de la RDC, le 29 mai 2026. © Gradel Muyisa Mumbere / REUTERS

En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola poursuit sa progression avec un premier cas confirmé à Kisangani, dans la province de la Tshopo, voisine de l’Ituri. 

Le principal foyer de l’épidémie se situe dans la province de l’Ituri, à la frontière avec l’Ouganda et le Soudan du Sud. Le virus s’est également propagé aux provinces voisines du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Par ailleurs, un nouveau décès et un cas de contamination ont été signalés ces derniers jours dans la province du Haut-Uélé, également limitrophe de l’Ituri.

L’épidémie, officiellement déclarée le 15 mai 2026, est provoquée par le virus Bundibugyo, une souche d’Ebola pour laquelle il n’existe à ce jour ni vaccin homologué ni traitement spécifique. Les espoirs sont tournés vers des essais cliniques en cours de préparation.

 
     
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