Koupéla : Le projet « Béogo Yinga » propulse une nouvelle génération de cinéastes

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Le samedi 4 juillet 2026, la cérémonie de clôture du projet « Béogo Yinga, des jeunes qui sèment » s’est tenue à Koupéla. Cette initiative de l’Association Cinéma et Développement Local (ACDL) a débuté le 28 février 2026. Le programme visait la formation de vingt jeunes de la province du Kouritenga aux métiers de l’audiovisuel.

Durant six mois, les bénéficiaires ont suivi des modules sur l’écriture, la prise de vue et le montage. Ce cycle de formation a permis la réalisation de vingt capsules vidéo, incluant des fictions, des documentaires et des reportages. Ces productions sont diffusées sur la web-TV locale, Kourita TV, et portent sur des thèmes tels que la cohésion sociale et le patrimoine.

Les officiels et l'équipe de l'ACDL réunis à Koupéla pour la clôture du projet
Les officiels et l’équipe de l’ACDL réunis à Koupéla pour la clôture du projet

Wendyam Ives Donald Kaboré,  représentant des bénéficiaires a exprimé les sentiments de la cohorte. Il a rappelé que la plupart des participants n’avaient aucune expérience technique avant le lancement du programme. Il a mis en avant l’acquisition de compétences en cadrage, montage et écriture, mais aussi le développement d’une capacité d’écoute et de narration.

Les jeunes bénéficiaires lors de la présentation de leurs productions audiovisuelles
Les jeunes bénéficiaires lors de la présentation de leurs productions audiovisuelles

 « Béogo Yinga nous a appris à écouter, écouter les gens qu’on filme, écouter leur histoire, écouter ce qu’ils n’osent pas dire et trouver la façon de le montrer sans trahir », a-t-il déclaré. Il a également souligné l’importance du travail d’équipe et la contribution des jeunes femmes, qui ont joué un rôle actif dans les différentes étapes de production.

Séance de projection des capsules réalisées par les apprenants durant le programme.
Séance de projection des capsules réalisées par les apprenants durant le programme.

La coordinatrice du projet, Juliette Jeaninne Waongo, a dressé le bilan de ce parcours. Elle a mis en avant l’acquisition de compétences techniques solides et structurantes. Les bénéficiaires maîtrisent désormais l’ensemble de la chaîne de production, depuis l’élaboration de scénarios jusqu’au montage final des œuvres.

uliette Jeaninne Waongo, coordinatrice du projet « Béogo Yinga »
uliette Jeaninne Waongo, coordinatrice du projet « Béogo Yinga »

Elle a également souligné la capacité des jeunes à s’adapter à des environnements de travail exigeants, renforçant ainsi leur employabilité dans le secteur audiovisuel. Elle a évoqué les contraintes techniques et le contexte sécuritaire rencontrés lors de la mise en œuvre. « Le mentorat de proximité, être aux côtés des jeunes, fait toute la différence », a-t-elle affirmé. Elle a ajouté que ce projet constitue une porte d’entrée pour la professionnalisation des participants.

Le Secrétaire Général de la province du Kouritenga lors de son intervention à la cérémonie de clôture
Le Secrétaire Général de la province du Kouritenga lors de son intervention à la cérémonie de clôture

Le Secrétaire Général de la province du Kouritenga, Fernand Do, représentant le Haut-Commissaire, a présidé la séance. Il a félicité les bénéficiaires pour le travail effectué. « Vous avez prouvé, par la pratique, que les métiers techniques de l’image appartiennent à tous », a-t-il déclaré.

Il a invité les partenaires à poursuivre leur appui en faveur de cette jeunesse.  Il a également insisté sur la nécessité de maintenir Kourita TV, présentée comme une vitrine de la création citoyenne.

L’organisation a respecté une parité, avec dix jeunes femmes et dix jeunes hommes au sein de la cohorte. Selon les responsables, cet équilibre vise à favoriser l’expression de toute la jeunesse. Le projet « Béogo Yinga » se poursuit au-delà de cette clôture. L’ACDL prévoit d’intégrer les participants à ses activités futures, notamment les prochaines Rencontres de Créations Audiovisuelles et des formations avec Canal+ University.

Remise d'attestations aux bénéficiaires du projet « Béogo Yinga »
Remise d’attestations aux bénéficiaires du projet « Béogo Yinga »

La coordinatrice a conclu en soulignant la finalité de l’initiative. « Nous avons planté, ensemble, vingt graines à Koupéla. Puissent-elles devenir, demain, une forêt de créateurs pour tout le Kouritenga », a-t-elle déclaré.

Les Jeunes Ambassadeurs Citoyens de l’Audiovisuel (JACA) ayant pris part au programme de formation
Les Jeunes Ambassadeurs Citoyens de l’Audiovisuel (JACA) ayant pris part au programme de formation

A lire également⇒Béogo Yinga : La caméra comme instrument de paix entre les mains de la jeunesse

Akim KY

Burkina 24

 
     
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