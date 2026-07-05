Bobo-Dioulasso : L’ONASER intensifie la sensibilisation et la répression pour le respect des règles de sécurité routière

Le samedi 4 juillet 2026, l’Office national de la sécurité routière (ONASER), en collaboration avec la Police nationale et la Police municipale, a organisé une vaste opération de sensibilisation et de contrôle du respect des règles de la circulation routière dans la ville de Bobo-Dioulasso.

L’initiative s’est déroulée sur trois principaux axes : l’avenue Nelson Mandela, au niveau de la Direction régionale des Transports, le carrefour de l’ancienne pharmacie Hayatt, ainsi que sur la route de Banfora, à proximité de la centrale électrique de la SONABEL.

Cette opération vise avant tout à renforcer la culture de la sécurité routière auprès des usagers. Les équipes mobilisées ont procédé au contrôle du port réglementaire du casque chez les conducteurs de deux-roues, du port de la ceinture de sécurité chez les automobilistes, ainsi qu’à la vérification de certains équipements obligatoires sur les véhicules poids lourds et les transports en commun.

Un engagement au service de la Nation

Selon le Capitaine de police Soungalo Millogo, Chef du service régional de la circulation et de la surveillance routière du Guiriko, cette action s’inscrit dans les missions de régulation et de surveillance de la circulation routière confiées à son service.

« Cette mission est essentiellement une opération de sensibilisation menée conjointement avec l’ONASER et la Police municipale. Nous voulons amener les usagers à adopter des comportements responsables, notamment le port réglementaire du casque et de la ceinture de sécurité », a-t-il expliqué.

Le responsable reconnaît que des efforts restent à fournir, particulièrement chez les conducteurs de motocyclettes où le non-port du casque demeure fréquent. Il note toutefois une amélioration encourageante concernant le respect du port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules particuliers.

Des contrevenants conscients des enjeux

Au cours de l’opération, plusieurs usagers interpellés ont reconnu leur erreur et salué l’initiative des autorités. Pour Ouilly Moussa, surpris sans casque, il ne s’agissait pas d’un refus délibéré de respecter la réglementation.

« Je connais très bien les règles, mais aujourd’hui cela m’a échappé. Je présente mes excuses aux autorités et à la population. Cette sensibilisation est faite pour protéger nos vies », a-t-il déclaré, tout en promettant d’être désormais plus vigilant.

Même son de cloche chez Ollo Bienvenu Dah. Interpellé après avoir retiré son casque pour répondre à un appel téléphonique, il affirme avoir pris conscience des risques encourus. « Même pour une très courte distance, beaucoup de choses peuvent arriver. J’invite chacun à porter systématiquement son casque », a-t-il lancé.

Un appel à la responsabilité de tous

Au-delà des contrôles, les autorités souhaitent instaurer un véritable changement de comportement chez les usagers de la route. Pour le Capitaine Soungalo Millogo, le respect des règles de sécurité routière constitue avant tout un acte de responsabilité individuelle et collective.

Le port du casque, de la ceinture de sécurité ainsi que la présence des équipements réglementaires dans les véhicules peuvent contribuer à limiter la gravité des accidents et, dans bien des cas, sauver des vies.

L’ONASER, à travers ses opérations, souhaite renforcer son engagement à poursuivre les actions de sensibilisation afin de faire de la sécurité routière une responsabilité partagée par tous les usagers des routes burkinabè.