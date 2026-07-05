Numérique au Burkina Faso : Moov Africa poursuit le déploiement d’Internet Protocol version 6

L’opérateur Moov Africa Burkina Faso a participé à la 3e édition du Forum IPv6 Burkina Faso. Organisé exclusivement en ligne par l’Alliance Burkinabè des Domaines Internet (ABDI), ce rendez-vous annuel s’est tenu le vendredi 03 juillet 2026 sous le thème central « IPv6 au Burkina Faso : passer des engagements aux actions pour un Internet de nouvelle génération ».

Conçu pour succéder à l’IPv4, l’IPv6 (Internet Protocol version 6) est le protocole de nouvelle génération qui permettra d’attribuer une adresse unique à chaque appareil connecté.

Sa force ? Un nombre d’adresses disponibles presque illimité, ce qui permet de connecter facilement les machines et tous les nouveaux objets connectés.

En plus de simplifier et de fluidifier les échanges directs entre les équipements, l’IPv6 intègre des fonctionnalités qui rendent les communications sur Internet bien plus sécurisées.

Face à l’explosion des technologies basées sur le Cloud, de l’Internet des Objets et d’une demande sans cesse croissante en connectivité, la migration vers le protocole IPv6 n’est plus une option, mais une nécessité stratégique pour le Burkina Faso.

En tant que premier opérateur historique et fournisseur d’accès Internet du pays, Moov Africa Burkina Faso se positionne en première ligne de ce chantier technologique. Pour l’entreprise, l’enjeu est double : assurer la continuité des services numériques et fixer les bases de l’innovation de demain à l’échelle nationale.

C’est pour partager sa vision et ses avancées que l’opérateur a pris part aux échanges de ce forum. Représentant l’entreprise en tant que panéliste, l’expert le camarade Adama Koèlè Neya est intervenu sur la thématique phare de cette édition.

Au sortir des discussions, le camarade Adama Koèlè NEYA a fait savoir que l’entreprise a déjà engagé plusieurs actions concrètes en vue du déploiement de l’IPv6 dans son réseau. Sur le plan technique, les jalons majeurs sont posés, a-t-il révélé.

Ainsi, l’opérateur a obtenu un bloc d’adresses IPv6 avec AFRINIC, le registre Internet régional pour l’Afrique. Ce bloc est désormais annoncé sur Internet via ses partenaires de transit internationaux, ce qui garantit sa visibilité et son accessibilité sur le réseau Internet mondial.

Parallèlement, Moov Africa poursuit la modernisation de son infrastructure. Selon l’expert, les équipements réseau ainsi que les logiciels qui les pilotent sont progressivement mis à jour afin d’assurer une prise en charge complète du protocole IPv6.

Pour couronner le tout, Moov Africa a activé le mécanisme de sécurité RPKI pour ses ressources IPv6.

« Ce mécanisme de sécurité permet de renforcer la protection du routage Internet en authentifiant les annonces de routes IPv6 et en réduisant les risques de détournement de trafic », a précisé le camarade Adama Koèlè NEYA.