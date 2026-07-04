Scandale post-Mondial 2026 : La Fédération sénégalaise de football saisit la justice pour diffamation

Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Les Lions du Sénégal sont la première équipe à atteindre les quarts de finale de la CAN 2025.

Suite à la diffusion d’un article mettant en cause ses dirigeants après la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement saisi la justice, le vendredi 3 juillet 2026.

La tension est montée d’un cran au sein de l’instance dirigeante du football sénégalais. Après la participation des Lions de la Teranga au Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, une publication au contenu controversé a largement circulé sur les réseaux sociaux et diverses plateformes numériques.

Intitulé « Mondial des fédéraux aux USA : soirées de gala, bouteilles d’alcool millésimées, présence de “galante compagnie” au menu », l’article en question attribue aux dirigeants de la FSF des comportements jugés d’une « gravité extrême », supposés incompatibles avec les exigences d’éthique et de transparence liées à leurs fonctions.

Lire également 👉Coupe du monde 2026 : « J’ai fait beaucoup d’erreurs », affirme Kalidou Koulibaly après Sénégal vs Norvège

Estimant être victime d’une « campagne médiatique coordonnée » visant à porter atteinte à son image auprès du public, des partenaires institutionnels, de la FIFA et de la CAF, la FSF a décidé de réagir par la voie judiciaire.

Sous l’impulsion de son président, M. Abdoulaye Fall, et avec l’appui de son conseil juridique, Me Mohamed Seydou Diagne, la Fédération a déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

La plainte s’appuie sur plusieurs articles du Code pénal ainsi que sur les dispositions du Code de la presse, visant des faits présumés de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles.

Tout en réaffirmant son attachement à la liberté de la presse, la FSF rappelle que celle-ci doit s’exercer dans le respect de la déontologie et de la vérification des faits. Dans un communiqué, l’institution affirme qu’« aucune entreprise de déstabilisation visant à saboter la sérénité de la gestion du football sénégalais ne sera tolérée ».

L’enquête préliminaire demandée au parquet devra permettre d’identifier les auteurs et complices des publications incriminées. La FSF dit espérer que la justice permettra de « rétablir l’honneur de ses dirigeants bénévoles et professionnels ».

 
     
Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Agent - B24

Agent - B24

Articles similaires

Mali : L’armée inflige une lourde défaite aux groupes terroristes et confirme sa montée en puissance

il y a 3 heures

Jeunesse et emploi : Orange Burkina Faso, à travers Orange Digital Center, présente son modèle au ministère

il y a 3 heures

Marché 10 Yaar à Ouaga : La Brigade Laabal sonne la fin de l’anarchie

il y a 4 heures

Abel Hamed Nikiema s’offre la ceinture WBA Africa et met le cap sur le sommet mondial 

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page