Scandale post-Mondial 2026 : La Fédération sénégalaise de football saisit la justice pour diffamation

Suite à la diffusion d’un article mettant en cause ses dirigeants après la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement saisi la justice, le vendredi 3 juillet 2026.

La tension est montée d’un cran au sein de l’instance dirigeante du football sénégalais. Après la participation des Lions de la Teranga au Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, une publication au contenu controversé a largement circulé sur les réseaux sociaux et diverses plateformes numériques.

Intitulé « Mondial des fédéraux aux USA : soirées de gala, bouteilles d’alcool millésimées, présence de “galante compagnie” au menu », l’article en question attribue aux dirigeants de la FSF des comportements jugés d’une « gravité extrême », supposés incompatibles avec les exigences d’éthique et de transparence liées à leurs fonctions.

Estimant être victime d’une « campagne médiatique coordonnée » visant à porter atteinte à son image auprès du public, des partenaires institutionnels, de la FIFA et de la CAF, la FSF a décidé de réagir par la voie judiciaire.

Sous l’impulsion de son président, M. Abdoulaye Fall, et avec l’appui de son conseil juridique, Me Mohamed Seydou Diagne, la Fédération a déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

La plainte s’appuie sur plusieurs articles du Code pénal ainsi que sur les dispositions du Code de la presse, visant des faits présumés de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles.

Tout en réaffirmant son attachement à la liberté de la presse, la FSF rappelle que celle-ci doit s’exercer dans le respect de la déontologie et de la vérification des faits. Dans un communiqué, l’institution affirme qu’« aucune entreprise de déstabilisation visant à saboter la sérénité de la gestion du football sénégalais ne sera tolérée ».

L’enquête préliminaire demandée au parquet devra permettre d’identifier les auteurs et complices des publications incriminées. La FSF dit espérer que la justice permettra de « rétablir l’honneur de ses dirigeants bénévoles et professionnels ».